2026’nın ilk büyük astronomi olaylarından halkalı Güneş tutulması için geri sayım sürüyor. "Ateş çemberi" olarak da bilinen bu halkalı Güneş tutulması yalnızca bazı bölgelerde tam olarak izlenebilecek. Bununla birlikte, dünyanın bazı diğer bölgelerinde parçalı Güneş tutulması görülebilecek. Peki, 2026 Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'de görülecek mi?



17 Şubat 2026 Salı günü, Antarktika’nın buzlarla kaplı genişliği üzerinde nadir bir gökyüzü olayı gerçekleşecek. "Ateş Çemberi" olarak bilinen halkalı Güneş tutulmasını, dünyanın en güneyinde bulunan az sayıdaki araştırmacı ile birlikte penguenler ve bölgedeki vahşi yaşam tam olarak izleyebilecek.

Dünyanın geri kalanı ise tutulma anını canlı yayınlar ve parçalı görüntüler aracılığıyla izlenebilecek; bu da onu son yılların en nadir ve ayrıcalıklı güneş tutulmalarından biri yapıyor.

GÜNEŞ TUTULMASI SINIRLI BÖLGEDE GÖRÜLECEK Kuzey yarımkürenin büyük kısmı tutulmanın parçalı halini bile gözlemleyemeyecek; çünkü Ay’ın gölgesi çok daha güneyden ilerleyecek. India Today’e göre, "Bu olayın Hindistan semalarında görülmemesinin nedeni basit göksel geometridir. Ay’ın gölgesi çok güneye kaydığı için Hindistan tamamen etkilenmeyecek." Yine de Antarktika dışında gökyüzü meraklıları için tamamen umutsuz bir durum yok.



Güney Yarımküre'nin bazı bölgelerinde tutulma parçalı olarak izlenebilecek. Associated Press’e göre Güneş’ten “küçük ısırıklar alınmış” gibi görünen görüntüler, Şili ve Arjantin’in Güney uçları ile Afrika’nın güneydoğusundaki Madagaskar, Lesotho ve Güney Afrika’dan görülebilecek.

EarthSky ayrıca Mauritius, Namibya, Zimbabve ve Tanzanya’nın da tutulmayı kısmen izleyebileceğini belirtiyor. Güney Afrika’nın Cape Town kentinde Güneş’in yaklaşık yüzde 5’i, Durban’da yüzde 16’sı, Mauritius’un Port Louis kentinde ise yüzde 31’i örtülecek. Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’da Güneş’in yaklaşık yüzde 20’si Ay tarafından kapatılacak.

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? Tutulmanın saatleri bölgelere göre değişecek. Hindistan’da olay 15:26–19:57 arasında gerçekleşecek ancak gökyüzünde herhangi bir değişim görülmeyecek. Bangladeş’te tutulma 17:56:36’da başlayıp 20:27:36’da bitecek, fakat yine görünmeyecek. Tutulma Türkiye saatiyle 12.56’da başlayacak, 15.12’de maksimum seviyeye ulaşacak. Ancak tutulma Türkiye’den izlenemeyecek. Gökyüzü olayı, halkalı tutulma hattı Antarktika üzerinden geçtiği için en net şekilde yalnızca bu bölgede gözlemlenebilecek.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR? Güneş tutulmaları sırasında Güneş, Ay ve Dünya aynı hizada bulunur. Ay yuvarlağının Güneş yuvarlağını tam olarak örtmesi durumunda tam Güneş tutulması gerçekleşir. Tutulma sırasında Ay’ın görünür büyüklüğünün Güneş’inkinden küçük olması durumunda ise halkalı Güneş tutulması gözlenir. Bu durumda Ay yuvarlağı Güneş’i tam olarak kapatamaz ve Ay’ın karanlık diskinin etrafında Güneş, parlak bir halka gibi görünür.

Haberle İlgili Daha Fazlası