MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

"Allah kısmet ederse önümüzdeki Perşembe günü Ramazan-ı Şerif'in ilk gününü idrak edeceğiz. Bu kutlu ayda niyazım, hasta gönüllerin şifayla, dertlilerin devayla, borçluların edayla kavuşmasıdır.

Maalesef insanlık tehlikeli bir girdabın ortasında, çözümü gittikçe karmaşıklaşan girift bir bulmacanın odak noktasındadır. Bir yanda süregelen kanlı çatışmalar, bitmek bilmeyen çekişmeler, iç savaşlar, hâkimiyet kavgaları, istikrarsız coğrafyalar, kutuplaşmış ülkeler, ekonomik zorluklar ve zulüm ile adaletsizliklerin karanlık yüzü varken, diğer yanda mazlumların feryadı, gariplerin iç çekişi ve masumların sürekli kamçılanan mağduriyetleri söz konusudur.

Şımarık ve soykırımcı İsrail Başbakanı ve hükümeti, insan hakları ihlaline zora dayalı şekilde devam etmiştir. Batı Şeria'da arazi teşkiline ilişkin aldığı son karar uluslararası hukukun ihlali kadar, süregelen soykırımın farklı kanallardan ilerlediğinin teyididir. İsrail'in yasa dışı ilhakı hükümsüzdür.

Bu ramazanda hep birlikte sofraların, ocakların, çocukların, yaşlıların ve kadınların sesi olalım. Yeter ki onların dertlerine ortak olalım. Bisküvisi olmayan çocukların çağrısını işitelim."

