MHP lideri Devlet Bahçeli, bugünkü konuşmasında 2011'de gündem olan 'püskevit' konuşmasını hatırlattı. Ramazan için yardım çağrısı yapan Bahçeli, "Çocukların imrenen ruhlarına tercüman olmayı dilemiştim. Ve memleketim olan Gavurdağı söyleyişiyle 'Hani benim püskevitim, çikulatam' demiştim. Bu konuşmayı anlamayan gafiller, haftalar boyu müstehzi ifadelerle bu ifadeyi dillerine dolamışlardı" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, yıllar önce bir konuşmasında dile getirdiği 'püskevit' çıkışına açıklık getirdi.

ÖNERİLEN HABERLER POLİTİKA MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar

"BU İFADEYİ DİLLERİNE DOLADILAR"

Ramazan'ın sükunet içinde geçmesini dilediğini belirten Bahçeli, "Biz gelin fakir fukaranın konuşan dili, duyan kulağı, dokunan eli olalım. Hatırlayın yıllar önce anasının babasının gözlerine bakan yurdumun masum çocuklarının sözcüsü olmak istemiştim. İmrenen ruhlarına tercüman olmayı dilemiştim. Ve memleketim olan Gavurdağı söyleyişiyle 'Hani benim püskevitim, çikulatam' demiştim. O gün bu konuşmayı anlamayan gafiller, haftalar boyu müstehzi ifadelerle bu ifadeyi dillerine dolamışlardı. Ne üzücüdür ki arkadaşlarımız da bu ifadenin derinliğini anlayamamıştı. Varsın olsun hata da insan içindir. Bu Ramazan'da çocukların, yaşlıların sesi olalım. Yeter ki onların derdine ortak olalım. Püskeviti olmayan çocukların çağrısını işitelim." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli 2011/Yozgat

Bahçeli, 3 Haziran 2011'de Yozgat mitinginde gündem olan 'püskevit' konuşmasını gerçekleştirmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası