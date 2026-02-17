Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca kişinin ziyaret ettiği kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif için açılış takvimi netleşti. Ziyaret günleri, saatleri ve özel gecelere ilişkin uygulamalar kamuoyuyla paylaşıldı.

İstanbul’da her yıl Ramazan ayında ziyarete açılan Hırka-i Şerif için hazırlıklar tamamlanırken, ziyaret sürecine ilişkin detaylar Hırka-i Şerif Vakfı tarafından duyuruldu.

HIRKA-İ ŞERİF NE ZAMAN ZİYARETE AÇILACAK?

Hırka-i Şerif, bu yıl Ramazan ayının ilk cuma günü olan 20 Şubat’ta saat 10.00’da ziyarete açılacak. Açılış, Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif Camisi içerisindeki Hırka-i Şerif Dairesi’nde gerçekleştirilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretlerin yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Hırka-i Şerif'in mümkün olan en rahat şekilde ziyaret edilebilmesi için Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, il ve ilçe müftülüğü ve Hırka-i Şerif Vakfı ile gerekli her türlü güvenlik, sağlık ve trafik tedbiri alındı.

Hırka-i Şerif ziyaret tarihleri ve saatleri belli oldu! Hırka-i Şerif nerede, ne zamana kadar görülebilecek?

HIRKA-İ ŞERİF ZİYARET TARİHLERİ VE SAATLERİ BELLİ OLDU!

Ramazan ayı boyunca Hırka-i Şerif hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Hafta sonlarında ise ziyaret saatleri 09.00-17.30 olarak uygulanacak. Yoğunluk yaşanmaması için ziyaretçilerin belirlenen saat aralıklarında camiye yönlendirilmesi planlanıyor.

Kadir Gecesi’nde ise ziyaret süresi uzatılacak ve teravih namazının ardından sabah 03.00’e kadar devam edecek. Ziyaretler, Ramazan Bayramı öncesindeki arife günü ikindi namazının ardından okunacak dua ile sona erecek.

HIRKA-İ ŞERİF NEREDE, NE ZAMANA KADAR GÖRÜLEBİLECEK?

Kutsal emanetlerden biri olarak kabul edilen Hırka-i Şerif, 1851 yılından bu yana Fatih ilçesinde bulunan Hırka-i Şerif Camisi’nde muhafaza ediliyor. Ziyaretler Ramazan ayı boyunca devam edecek ve arife günü ikindi namazı sonrasında sona erecek. Bu süre içinde hem yurt içinden hem de yurt dışından çok sayıda kişinin Hırka-i Şerif’i görmek için İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Detaylı bilgi "www.hirkaiserifvakfi.com" ve "www.hirkaiserifvakfi.org" adreslerinden edinilebilir.

