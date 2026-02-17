Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinin yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği tartışması sürüyor. Senarist İbrahim Ethem Aşkın’ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, dizinin hayranlarını heyecanlandırmıştı. Aşkın, paylaşımında projenin proje tasarımı ve öykü revizyonunu üstlendiğini belirterek, “Kanal D ve D Media ile anlaşabilirsek, kemik kadroyu koruyarak yeni hikayelerle izleyici karşısına çıkmayı planlıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak iddialara ilişkin resmi açıklama gelmezken, gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin yeniden çekileceği haberlerini yalanladı. Altuntaş, konuyla ilgili olarak, “Doğru olsaydı benden duyardınız” dedi.

Öte yandan sosyal medyada dolaşan söylentilere göre, dizide ‘Nuri Baba’ karakterini oynayan merhum Zeki Alasya’nın yerine usta oyuncu Halil Ergün’ün geçebileceği ileri sürülmüştü. Yapım ekibi ve senaristlerden konuyla ilgili henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

Senarist Aşkın’ın paylaşımları ve sosyal medyadaki tartışmalar, dizinin hayranları arasında merak ve spekülasyonları artırdı.

Senarist, paylaşımında projeye dair sürprizlerin ve yeni gelişmelerin yakın zamanda açıklanacağını şu sözlerle belirtmişti:

“Türker İnanoğlu'na İthafen... tv2resmi'de halâ tekrar bölümleri ile ilgiyle takip edilen Kanal D'nin Erler Film Türker İnanoğlu imzası taşıyan (2008-2012) yılları arasında 174 bölüm yayınlanan efsane dizi Akasya Durağı ile ilgili çok yakında bir sürprizim olacak, demiştim ben elimden geleni yaptım bu işin proje tasarımını ve öykü revizyonunu çok sevgili Erler Film ailesi ve sevgili Yılmaz Ekmekçi beyfendi'nin de telkinleri doğrultusunda harekete geçtim. Kendisine sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Şimdi her şey yolunda giderse anlaşmaya varılıp imzalar atılırsa inşallah Kanal D ve D Media ailesi ile bu işi yürütmekten onur ve kıvanç duyacağım. Ben istiyorum ki hepimiz böyle güzel hikâyelere hasret kaldık yeniden bir şansı hak ediyor ve hepimiz kazanalım toplum kazansın diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Belki de Eylül 2026'da belki bu yaz Kanal D ekranlarında 'Akasya Durağı Yeniden' kemik kadrosu değişmeden ve yeni hikâyeleri ve oyuncularıyla yeniden sizlerle...Başarabilirsek ne mutlu bize... Biz de sürprizler ve umutlar bitmez görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın...”