Ünlü oyuncu tacizle suçlanmıştı! Cezmi Baskın'dan açıklama

Magazin dünyası, son günlerde yaşanan taciz skandallarıyla çalkalanıyor. Gündemi sarsan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Akasya Durağı dizisinde Osman Ağa’yı oynayan Cezmi Baskın hakkında bir taciz iddiası ortaya atılmıştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fazilet Onat, Cezmi Baskın’ın “Bizum Hoca” filminin Ankara galasında gece bitiminde asansörde kendisini taciz ettiğini ve gece boyunca telefonla tacizi sürdürdüğünüileri sürmüştü.

Sahne hayatına tiyatro ile başlayan özellikle televizyon dizilerinde üstlendiği rollerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Cezmi Baskın, Fazilet Onat'ın iddiasından sonra yaptığı açıklamada hukuki süreç başlatacağını dile getirdi.

Cezmi Baskın'ın açıklaması;

"Hakkımda ortaya atılan asılsız taciz iddiası beni çok üzdü. Öncelikle böyle bir olayın kesinlikle yaşanmadığını, iddiayı ortaya atan kişiyi tanımadığımı ifade etmek isterim. İddiaya göre olay, 2014 yılında rol aldığım “Bizum Hoca” filminin Ankara galasında gerçekleşmiş!

Filmde birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımdan “iddiayı ortaya atan kişinin filmin basın çalışmalarına destek olması için işe alındığını ancak filmin Trabzon’da yapılan ilk galasında aşırı alkol alması nedeniyle işine son verildiğini ve diğer galalara da katılmadığını” öğrendim. Dolayısıyla filmin Ankara galasında yani tacizin yaşandığını iddia ettiği galada kendisi yokmuş!

Yıllar boyunca çok sayıda projede birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım benim kişiliğime ve neyi yapıp yapmayacağıma tanıktır. Adımın böyle bir iddianın içinde yer alması benim ve sevenlerim için çok büyük bir yıkım ve üzüntüye neden oldu. Tüm bu nedenlerle hakkımı adli merciler nezdinde arayacağımı ve en kısa süre içinde hukuki süreci başlatacağımı bilmenizi istiyorum.Saygılarımla"