Alın size, geçen yılki FIFA VAR listesi!

Mevcut MHK'nın geçen yıl yaptığı 2025 FIFA VAR listesi her şeyi fazlasıyla anlatıyor.

Siz UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti'nin yerinde olsanız; bu MHK'yı ciddiye ve dikkate alır mısınız?

Bakın; ne kadar plansız, özensiz yeterlilikten uzak bir FIFA VAR listesi yapılmış.

Ülke içinde kendi yaptıkları listedeki hakemlere kendileri görev veremiyorlar. UEFA niye görev versin ki?

Bunun hesabını soracak Riva'da bir tane sorumlu yönetici yok!

Gelin; 2025 FIFA VAR listesine tek tek bakalım!

1) M. İLKER COŞKUN: 30 Haziran 2025'te açıklanan klasmanlarda VAR listesindeydi. Her nedense 25 gün sonra birileri ipini çekti. (25 Temmuz)

2) ONUR ÖZÜTOPRAK: G.Saray-Samsunspor maçı sonrası akıbeti belli değil. Genel Müdür arkasında, TFF kararsız.

3) ZORBAY KÜÇÜK: Adamı FIFA VAR listesine yazmışlar. Süper Lig'de VAR görevi verdikleri maç sayısı SIFIR!

4) DİRENÇ TONUSLUOĞLU: Geçen sezon adı FIFA hakem listesi için geçiyordu. Bu sezon 1. Lig'den geri gelmiyor. Hele bu hafta verdiği penaltı ile sıfırı tüketti.

5) EMRE KARGIN: Süper Lig'de VAR görevi sayısı SIFIR. 1. Lig'de iki.

6) ERKAN ÖZDAMAR: Süper Lig'de VAR görevi sayısı beş. F.Bahçe ve G.Saray maçlarına hiç verilmemiş.

Bu MHK'ya hiçbir sorumluluk ve yetki bırakılamaz.

MHK Genel Müdürü, 12 Mart'ta çıktığı bir canlı yayında; "Hakem gelişimi için bu süreç iki yıl olarak planlandı. Birinci yılı geride bırakıyoruz ve gelecek sezonun sonunda bu dönem tamamlanacak" demişti.

Gelinen durum ve tablo bu. Bilmem anlatabildim mi? Kontrol kaybedilmiş!

Atilla Karaoğlan kardeşim; bunlar unutulmaz!

Önceki hafta Onana'yı atamadın, aynı maçta son dakikadaki penaltıyı atladın.

Bu hafta Keçiörengücü-Esenler Erok maçında hakem penaltı verse, "iptal için çağırman gereken" pozisyonda, "penaltı verdirmek" için hakemi çağırdın!

Sevgili kardeşim, unutma ki; tarih bunları not ediyor. Ve hakem arkadaşların, büyüklerin, küçüklerin sana olan saygılarını gözden geçiriyorlar.

Hasar tespitinde son durum!

27 Ekim Pazartesi sabahı üst klasmanda toplam 54 hakemimiz vardı.

İlk önce beşinin ilişiği kesildi, 49 tane kaldı!

1) Egemen Artun (Ankara), 2) Mehmet Ali Özer (Tekirdağ), 3) Muhammed Selim Özbek (Van), 4) Seyfettin Alper Yılmaz (İstanbul), 5) Yunus Dursun (Mardin). Zorbay Küçük (Adana) ile ilgili süreç devam ediyor.

Dosyası bekletilen Melih Kurt'un (Trabzon) cezası sekiz ay olarak açıklandı.

Geçtiğimiz salı günü "üst klasmandan" iki hakem daha PFDK'dan sekizer ay ceza aldı.

) Furkan Aksuoğlu (Trabzon), 2) Fevzi Erdem Akbaş (İstanbul)

Toplam sayı dokuz oldu. 54 hakemden dokuzu, yani her altı hakemden biri.

UEFA acaba ne düşündü?

Deniz Caner Özaral (İstanbul) sekiz ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

2024 ve 2025 yıllarında FIFA yardımcı hakem listemizdeydi.

Ligde en son 23 Kasım'da Beşiktaş-Samsunspor maçında AVAR'dı.

Ve Avrupa'da bu sezon dört maçta görev aldı. İki defa Zorbay Küçük, birer defa da Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler ile.

Konferans Ligi 1. eleme turu ile iki tane 3. eleme turunda. Bir tane de play-off maçı.

İnce elendi, sık mı dokundu?

Bu son sevk edilen 22 hakemin, aslında 26 kişi olduğu söyleniyor.

Riva'da tek tek hepsiyle görüşüldüğü ve sayının 22'ye düştüğü iddiası var.

Dileriz; bu daha titiz çalışmanın bir sonucudur. Başka bir şey değildir.

Bu arada ilginç olan bir nokta daha var; Furkan Aksuoğlu'nun cezası PFDK'da oy çokluğuyla verildi. Oy birliği ile çıkmamasının sebebi ne olabilir? Çok dikkat çekici değil mi?

