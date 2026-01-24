Muçi yoksa, Zubkov var!

Trabzonspor ilk 45 dakikayı çöpe attı, ikinci yarıda yıldızları sorumluluk aldı.

Müsabaka; 20.06’da başladı. Ne hakem ekibinde ne de maçın temsilcilerinde “geç kaldık” telaşı vardı! Çok rahatlardı! Sonra kimse kalkıp “marka değeri” deyip durmasın! Trabzonspor seyircisi takımını yalnız bırakmıştı, tribünler dolmamıştı. Şubat tatilinin faydası olmamış.

Onuachu kenarda hamle oyuncusuydu. Fatih Tekke’nin belli ki, ofansif anlamda içi rahattı.

Ancak ilk yarı Trabzonspor hiçbir şey üretmedi. Golü hiç düşünmediler, tempoları yoktu. Ceza sahası dışından çekilen etkisiz şutlar vardı, hepsi o..

Üçüncü bölgede hiç yoklardı.

Onuachu psikolojik üstünlük demek!

İnsan, sadece Onuachu’yu seyretmek için maça gider. İki metrelik adam, Kasımpaşalı üç savunmacının arasında topu kontrol ettti. Açıyı ayarladı, kaleciyi avladı. Golden sonraki taklaları, ısınan oyuncular dahil takım arkadaşlarının hayranlığı... Trabzonspor’a can-kan geldi.

MUÇİ: 90 dakika ortalıkta gözükmedi. Hep son dakikalarda tabela değiştiren adam olduğu için kredisi var.

ZUBKOV: İyi niyetli, kuvvetli, istekli! Dün attığı gol ne kadar akıl dolu ise o kadar da skora ihtiyaç duyan bir oyuncuydu. Emeğinin karşılığını aldı.

Kasımpaşa üretken değil!

Gueye ve Cenk Tosun kenarda. Haftalardır gol atamayan Kasımpaşa; Trabzon’da oyuna Kubilay’la başlamıştı. Fall, İrfan Can, Ouanes, Diabate orta sahası çok yetenekliydi. Ouanes ilk yarıda en net pozisyonu harcadı. Diabate ise çok şık ve estetik bir gol buldu. Kağıt üzerinde çok değerli oyuncular var ama Emre Belözoğlu, ofansa çare bulamıyor!

Hakem zayıftı. Faullerde standardı tutturamadı. Kerem’i acemilikten attı.

Maçın adamı: Zubkov

