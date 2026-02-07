Şubat ayının ortalarına doğru gözler bir kez daha BİLSEM ön değerlendirme sürecine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimle BİLSE sonuç tarihi duyurulmuştu. Bakanlık ön değerlendirme sonuçları için şubat ayını işaret etmişti. Peki, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2025-2026 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu geçtiğimiz aylarda paylaşıldı. Kılavuzda sürece ve önemli tarihlere yer verildi. Belirlenen takvim çerçevesinde 15 Aralık 2025'te başlayan ön değerlendirme süreci 20 Şubat 2026'da sona erecek. Ön değerlendirmeler sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kalması nedeniyle öğerenciler, sonuç tarihini araştırıyor.

MEB şubat ayını işaret etmişti! BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat'ta açıklanacak. Böylece bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler belli olacak.

ÖN DEĞERLENDİRME İTİRAZ

Ön Değerlendirme Uygulamasına İtiraz Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamalarına ilişkin itirazlar takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından https://eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacaktır. İtirazlar, il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilerek e-İtiraz Modülü üzerinden cevaplandırılacaktır



BİREYSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Ön değerlenirmelerde başarılı olan öğrenciler bireysel değerlendirmeye alınacak Bireysel değerlendirme uygulamaları ise 06 Nisan-19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bireysel değerlendirme sonuçları ise 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

