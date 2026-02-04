Trabzonspor, beklenen oyundan çok uzaktı!

Fethiyespor’un, kupada oynadıkları Boluspor ve G.Saray maçlarında işin savunma tarafını iyi yaptıklarını görmüştük. Hadlerini biliyorlar, hücumu çok düşünmüyorlar. İlk isabetli şutları 55’te duran toptan geldi.

Üçlü bir savunmayla başladılar, gol yemeden geçirdikleri her dakika konsantrasyonlarını artırıyordu.

İlk yarıdaki on bir tutmadı!

Trabzonspor çok ofansif bir kadro ile başlamış olsa da net pozisyon bulmakta zorlandı. Sadece topa sahiptiler o kadar.

İlk 45+3 dakika bu çerçevede geçti. Kimsenin “bu da kaçar mı?” deyip yerinden sıçradığı bir pozisyonu bile bize çok gördüler.

Trabzonspor bir türlü oyunu tutturamamıştı. Bir ritim yoktu, oyun çok duruyordu.

Kanatlarda Muçi ile Nwakaeme’den, Augusto ve Umut Nayir’e istedikleri toplar gelmedi. Bouchouari ve Okay’ın kullandığı toplar ya da paslarda kalite çok eksikti.

Fatih Tekke ısrarcı olmadı!

Fatih Tekke, enerjisini yeterli bulmadığı takımında oyun ve oyuncu değişikliğine gitti. Gol üretemeyen takımda ısrarcı olmadı.

Oulai ve Onuachu’nu oyuna girmesiyle bir tempo geldi.

Sahanın neresi olursa olsun; herkes yakından, uzaktan şut atmaya başladı.

Kalitesiz, isabetsiz şutlar için Fatih Tekke’nin vücut dili herşeyi anlatıyordu.

Fethiye’nin ofsayt çıkan golünü VAR 3 dakika inceledi. Oyun soğudu. Hakem izlemeye çağrıldı.

Fethiye, 69. dakikaya kadar direndi. Muçi kilidi açtı; attığı ve attırdığı gollerle yetersiz oyunun üstünü kapattı.

Maçın adamı: Muçi

Ömer Faruk Ünal'ın önceki yazıları...