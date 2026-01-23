Cüneyt Çakır'ın baş döndüren dünya turu!

Cüneyt Çakır, bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde İnter-Arsenal maçında Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun gözlemcisiydi. Brezilya'dan İtalya'ya geçmişti.

Dünya Kupası'na aday Amerika kıtası hakemlerinin seminerinde ana eğitimci olarak görev aldı.

Cüneyt Çakır, UEFA'nın master programı için de şubatta Portekiz'de olacak.

Rusya Futbol Konseyi üyesi.

Gürcistan MHK Başkanı. Hakemlerin eğitimi ve tayinleri var.

FIFA'nın Katar'da Asya kıtası ve İsviçre'de de UEFA hakemlerine eğitim verecek.

Dünya Kupası öncesinde de Cüneyt Çakır'ın ABD kampında eğitimcilik görevi var… Kısacası Çakır önümüzdeki üç beş ayda dünyayı turlayacak.

Bir Yüksel Okçuoğlu geldi, geçti!

Yüksel Okçuoğlu; Ufuk Özerten, Oğuz Sarvan ve Zekeriya Alp MHK'larında başkan vekilliği görevini yapmıştı. Daha önce de Ömer Üründül'in başkan olduğu Gözlemciler ve Temsilciler Kurulunda da yer almıştı.

Kendisiyle çok tartıştığımız günler olmuştur. Ama birbirimiz anlardık. İletişim kanallarımız hep açıktı. Hakeminin arkasında dururdu. Kurumun yıpranmasına üzülürdü.

Bana çok takılırdı; "Bu kadar eleştiriyorsun, şu tayinleri bir hafta da sen yap bakalım" diye...

Geçen hafta cenazesinde eski MHK Başkanları Ertuğrul Dilek, Yusuf Namoğlu, Sabri Çelik, Oğuz Sarvan, çok sayıda eski MHK üyesi, eski hakem, gözlemci saf tutmuştu. Şiddetli soğuk ve ağır kış şartlarına rağmen çok uzaklardan gelenler vardı. Camia cenazede buluştu.

Makamlar, mevkiler hepsi gelip geçici. Siz o tabutta iken insanlar samimi olarak "hakkımı helal ettim" diyecekler mi? İşte bütün mesele bu!

Doğan Babacan, Hilmi Ok, Bülent Yavuz… Hangisine kaldı ki?

Hakem Ali Tuna'nın hukuk mücadelesi!

Eski Süper Lig Yardımcı Hakemi Ali Tuna, MHK'nın yaptığı yazılı kural sınav sonuçlarına itiraz etmişti. Sınav evrakını görmek istiyor, gösterilmiyor!

Hatta ilgili MHK üyesi, Ali Tuna'ya "Emir büyük yerden" diyor!

Ertesi gün Ali Tuna hakemliği bir dilekçe ile bırakıyor. (27.08.2025)

Daha sonra adli ve idari yargıya başvurmak için MHK'dan sınav evraklarını talep ediyor.

MHK, üzerinde Ali Tuna'nın "imzası da olmayan (!)" evrakı bir e-mail ile gönderiyor. Sınav kâğıdı gerçek mi? Bu konu yargıda!

Ardından Ali Tuna, bahisten PFDK'ya sevk edildi.

Ali Tuna, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yurtdışındaki bir IP adresinden adına bahis hesabı açılmış ve bonuslarla iki kupon oynanmış. Bu durumu belgeliyor.

PFDK, Ali Tuna'yı akladı, ceza vermedi.

İlginç olan Ali Tuna'nın "şikâyetçi" olduğu eski MHK üyesi ülkede final maçlarında gözlemcilik yapmaya devam ediyor.

Şikâyet gerekçesi de kamuoyunca malum. Aynı gözlemci FIFA yapıldı, Avrupa'da tek maç alamadı.

MHK Genel Müdürü övmüştü!

İki FIFA kokartlı hakem birer gün ara ile protestolara arkalarını dönüp gittiler, hiç oralı olmadılar!

1) Oğuzhan Çakır, G.Saray-Gaziantep FK maçında sarı kartı olan ve topu yere vuran Lemina'yı atamadı!

2) Mehmet Türkmen, Alanyaspor-F.Bahçe maçında gördüğü sarı kart sonrası ceketini yere vuran Tedesco'yu atamadı!

Ancak, haksızlık da yapmayalım; bir "standart" var!

Meler'e sıradan maç geldi!

Halil Umut Meler'e bu hafta da Şampiyonlar Ligi'nden maç gelmedi. Son hafta da şansı yok!

UEFA Avrupa Ligi'nden sıradan bir maç geldi. Orada bile VAR hakemleri Türk değildi.

MHK Genel Müdürü, VAR'daki başarıyı yüzde 92 olarak ilan etti! Kime göre, neye göre?

Ah akraba hakemler ah!

Memlekette birilerinin tek sermayesi baba oğul ve akraba hakemlerdi! Bu hafta UEFA'dan sizlere iki örnek!

1) G.Saray-A. Madrid maçının hakemi Romanyalı İstvan Kovacs'tı. Aynı maçta kardeşi 4. hakem de Szabolcs Kovasc'tı. Abi kardeş Şampiyonlar Ligi'nde.

2) Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta-A. Bilbao maçında VAR odasında Andrew Dallas vardı. Aynı maçın gözlemcisi de bu çocuğun babası Hugh Dallas'tı. (Bizim bir önceki eğitimcimiz)

Nedense şeffaf davranmadılar!

Zorbay Küçük, 28 Ekim'de tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.

PFDK, 10 Kasım'da tedbirin kaldırıldığını açıkladı.

Zorbay Küçük, hakem kış seminerine alınmadı.

Tekrar tedbir kararı alınmış. Ancak bunlar TFF tarafından resmî yollardan paylaşılmadı.

Kurt kuzuyu yemeyi kafaya koymuş!

Hakemliğini dondurmuş altı yedi hakem, "hesapta" 4 Ocak'ta mazeret sınavına alındılar. Olmadık sorular, sorulmuş. Başarısız olmaları için her şey yapılmış.

Bir tanesi başarılı olamamış! Başarısız olduklarını, MHK memuru tebliğ etmiş. MHK'nın muhatap olmaya galiba yüzü yok!

Hesapta sınavda başarılı olamadılar! Olsalardı atletik testlere geçilecekti, yollarına devam edeceklerdi. Adamların o kadar emeğine, duygularına saygısızlık!

Ömer Faruk Ünal'ın önceki yazıları...