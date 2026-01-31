Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Bu kayıp çok normal!

Ömer Faruk Ünal
Ömer Faruk Ünal omerfaruk.unal@tg.com.tr
Dinle
Kaydet
Türkiye Gazetesi
Bu kayıp çok normal!
0:00 0:00
1x
a- | +A

Trabzonspor’da oyun yoktu, bireysel yetenekleri de kaçak güreşince olacağı buydu!

Kocaelispor ve Kasımpaşa maçlarında; puan kaybedilmemişti ama oyun ligin ilk yarısındaki oyundan çok uzaktı.

Altı puan çok şeyin üstünü örtmüştü!

Trabzonspor çoğu zaman ilk 45 dakikaları çöpe atıyor!

Antalya karşısında da ilk yarı boyunca hiç tempo yapamadılar. Pozisyon bulamadılar, etkisizdiler.
Pina - Zubkov kanadı işlemedi! Lovik, Mustafa’nın yaptığı işleri yapamadı!

Muçi’nin attığı toplar yerini bulmadı. Augusto da hiç top kullanamayınca; rakibi tehdit edecek bir oyun çıkmadı.

Antalyaspor doğru yolda!

Antalyaspor, Sami Uğurlu ile oyunu ve skoru değiştirmişti. Haftalardır maç kazanamama baskısını üzerlerinden atmışlardı. Kadro istikrarı sağlanmıştı.

İlk yarıda istediklerini yaptılar.

Penaltıdan yedikleri gol ve ardından Sami Uğurlu’nun atılması; üstünlüklerini kaybettirdi.

Oyuncu notlarım

VAN DE STREEK: Tek başına bir takım. Antalyaspor’u rakip sahaya götüren tek adamdı.

ONUACHU: İlk penaltı ona yapıldı. Pozisyona o giriyor. O ofsaytta kalıyor. O penaltı kaçırıyor.

AUGUSTO: Kafası karışık, belli ki transfer haberleri motivasyonunu bozmuş.

OULAİ: Goldeki hatası bir tarafa; eski oyunu yok. Kafası karıştıysa, kötü!

ZUBKOV: Visca, Nwakaeme katkısı yok! Bir gol katkısıyla birkaç haftalık kredisi oluyor.

Oğuzhan Çakır’ın en büyük hatası!

Hakemin en büyük hatası; Sami Uğurlu’yu ikinci sarıdan attı. Halbuki “kötü sözlerden” direkt atılması gerekirdi.

Hakem, 4. hakem ve yardımcı hakem hiç oralı olmadılar.

Maçın adamı: Julian Cuesta Diaz

Ömer Faruk Ünal'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ilk hafta tamamlandı: 35 saniyelik konuşma için yargılanıyormuş
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ilk hafta tamamlandı: 35 saniyelik konuşma için yargılanıyormuş
Kaydet
Emine Erdoğan: Devletimiz dara düşen her çocuk için seferber olur
Emine Erdoğan: Devletimiz dara düşen her çocuk için seferber olur
Kaydet
MEB'den özel okullara dil uyarısı: Eğitimde 'kids' devri bitti, 700 tabela söküldü
MEB'den özel okullara dil uyarısı: Eğitimde 'kids' devri bitti, 700 tabela söküldü
Kaydet