Bu kayıp çok normal!

Trabzonspor’da oyun yoktu, bireysel yetenekleri de kaçak güreşince olacağı buydu!

Kocaelispor ve Kasımpaşa maçlarında; puan kaybedilmemişti ama oyun ligin ilk yarısındaki oyundan çok uzaktı.

Altı puan çok şeyin üstünü örtmüştü!

Trabzonspor çoğu zaman ilk 45 dakikaları çöpe atıyor!

Antalya karşısında da ilk yarı boyunca hiç tempo yapamadılar. Pozisyon bulamadılar, etkisizdiler.

Pina - Zubkov kanadı işlemedi! Lovik, Mustafa’nın yaptığı işleri yapamadı!

Muçi’nin attığı toplar yerini bulmadı. Augusto da hiç top kullanamayınca; rakibi tehdit edecek bir oyun çıkmadı.

Antalyaspor doğru yolda!

Antalyaspor, Sami Uğurlu ile oyunu ve skoru değiştirmişti. Haftalardır maç kazanamama baskısını üzerlerinden atmışlardı. Kadro istikrarı sağlanmıştı.

İlk yarıda istediklerini yaptılar.

Penaltıdan yedikleri gol ve ardından Sami Uğurlu’nun atılması; üstünlüklerini kaybettirdi.

Oyuncu notlarım

VAN DE STREEK: Tek başına bir takım. Antalyaspor’u rakip sahaya götüren tek adamdı.

ONUACHU: İlk penaltı ona yapıldı. Pozisyona o giriyor. O ofsaytta kalıyor. O penaltı kaçırıyor.

AUGUSTO: Kafası karışık, belli ki transfer haberleri motivasyonunu bozmuş.

OULAİ: Goldeki hatası bir tarafa; eski oyunu yok. Kafası karıştıysa, kötü!

ZUBKOV: Visca, Nwakaeme katkısı yok! Bir gol katkısıyla birkaç haftalık kredisi oluyor.

Oğuzhan Çakır’ın en büyük hatası!

Hakemin en büyük hatası; Sami Uğurlu’yu ikinci sarıdan attı. Halbuki “kötü sözlerden” direkt atılması gerekirdi.

Hakem, 4. hakem ve yardımcı hakem hiç oralı olmadılar.

Maçın adamı: Julian Cuesta Diaz

