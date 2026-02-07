Baykar’ın kurucusu merhum Özdemir Bayraktar’ın hayatını ve Türkiye’de SİHA geliştirme sürecindeki mücadelesini anlatan “Özdemir Bayraktar | Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti” belgeseli izleyiciyle buluştu. Üç yıl süren çalışmanın ardından tamamlanan yapım, daha önce yayınlanmamış arşiv görüntüleri ve önemli tanıklıklarla Bayraktar’ın hayat hikâyesini ekrana taşıdı. Belgeselin özel gösterimine Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

ARŞİV TARAMASI YAPILDI, ÇEKİMLER 3 YIL SÜRDÜ

Belgesel projesi üç yıl süren titiz bir çalışmanın ardından tamamlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da gerçekleştirilen çekimlerde, geniş içerikli bir arşiv taraması yapılarak Özdemir Bayraktar’ın daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri ilk kez izleyiciyle paylaşıldı. Belgeselde, Bayraktar Ailesi’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki askeri üslerde, askerlerle birlikte yürüttükleri zorlu SİHA çalışmaları farklı yönleriyle detaylı bir şekilde aktarıldı.

47 ÖNEMLİ İSİM BELGESELDE

Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirilen çekimlerde 47 önemli isim röportajlarıyla belgeselde yer aldı. Dönemin üst düzey askerleri, bürokratları, siyasetçileri, yakın arkadaşları ve ailesi, Özdemir Bayraktar’ın Türkiye’de SİHA geliştirme mücadelesine ve bu süreçte karşılaşılan engellere nasıl göğüs gerdiğine dair şahitliklerini anlattılar. Belgesel girişimcilere ilham olacak ısrarlı bir mücadelenin anatomisini yakın tarihin önemli tanıklarıyla birlikte işliyor.

ÖZDEMİR BAYRAKTAR'IN KİTABI DA YAYINLANDI

Belgeselle aynı ismi taşıyan ve Özdemir Bayraktar’ın hayatını derinlemesine ele alan "Özdemir Bayraktar | Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" kitabı da okuyucuyla buluştu. Kitap projesi belgeselle birlikte Milli Teknoloji Hamlesi’nin tarihsel dökümü niteliğini taşıyor.

BELGESEL İZLEYİCİLERLE BULUŞTU

Belgesel bugün Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nde medya, sanat, spor ve iş dünyasından davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen özel gösterimle birlikte Baykar’ın YouTube kanalında izleyiciye açıldı. Küresel izleyici kitlesi için İngilizce, Arapça, Rusça ve Ukraynaca altyazı desteğiyle sunulan yapıma, ilerleyen süreçte yeni dil seçenekleri de dâhil edilecek. TRT Belgesel ekranlarında da seyirciyle buluşacak olan belgeseli, dijital platformlar D-Smart GO, Tabii, TV+ ve Tivibu’nun yayın kütüphanelerinden de izlemek mümkün olacak.

