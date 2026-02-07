44 yıllık lüks çikolata markası Rococo Chocolatier, artan maliyetler ve zayıflayan tüketici harcamaları nedeniyle mali krize sürüklendi. Çevrim içi satışlarını durduran şirket, yeniden yapılandırma süreci kapsamında kayyum atanması için bildirimde bulundu.

İngiliz çikolata markası Rococo Chocolatier, ciddi bir mali krizle karşı karşıya kaldı. Özellikle Sevgililer Günü’ne özel hediye kutularıyla tanınan ve 44 yıldır faaliyet gösteren marka; el yapımı çikolata barları, trüf çikolataları ve hediyelik ürünleriyle sektörde önemli bir yer edinmiş, yıllar boyunca şehrin en gözde lokasyonlarında mağazalar işletmişti.

Ancak artan üretim ve işletme maliyetleri ile tüketici harcamalarındaki zayıflama, şirketin mali dengesini olumsuz etkiledi. Bu gelişmelerin ardından Rococo Chocolatier Ltd, yeniden yapılandırma süreci kapsamında kayyum atanması için resmi bildirimde bulundu.

Şirketin internet sitesinde yer alan uyarıda, çevrim içi siparişlerin geçici olarak durdurulduğu belirtilirken, bu durum markanın geleceğine ilişkin belirsizlikleri artırdı. Rococo’nun yaşadığı finansal sıkıntıların, küresel gıda krizinin oluşturduğu mali baskılarla doğrudan bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar, Rococo’nun karşı karşıya kaldığı tablonun, İngiltere’deki premium gıda sektöründe yaşanan daha geniş çaplı daralmanın bir yansıması olduğunu belirtiyorlar. Daha önce ünlü çikolatacı Paul A. Young da benzer gerekçelerle bazı mağazalarını kapatmak zorunda kalmıştı.

