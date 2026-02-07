Bodrum'da çarşafa sarılı halde bulunan Rus anne ve kızının cinayetiyle yargılanan eski eşi Türkiye'ye getirildi. Katil zanlısı 'Ben öldürmedim' deyip tahliyesini istedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan olayda Rus uyruklu kadın ile kızını öldürdüğü iddia edilen eski eş Türkiye'ye getirildi.

Hazırlanan iddianamede iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık A.K, Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.

2 YILDIR ALMANYA'DA TUTUKLU

İlçede yaklaşık 3 yıl önce işlenen cinayetin ardından kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan A.K, Almanya'da yakalanarak tutuklandı.

Türkiye'ye iadesine yönelik çalışmaları tamamlanan A.K, dün getirildiği İstanbul Havalimanı'ndan cezaevine gönderildi.

A.K, Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesine Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla verdiği ifadede yaklaşık iki yıldır Almanya'da tutuklu bulunduğu ve sağlık durumunun kötü olduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin kaldırılmasını talep etti.

KENDİNİ BU SÖZLERLE SAVUNDU

Eski eşinin oğullarını geçici olarak yanına almasını istediğini ve arayıp çağırdığını iddia eden A.K, ifadesinde şunları kaydetti:

"20 Kasım 2023'te araçla Türkiye'ye geldim, ardından Bodrum'a gittim. Birkaç gün Bodrum'da zaman geçirdim. Ara sıra da oğlumu görmek için Irina'nın evine gittim. Oğlumun pasaport süresi geçtiği için Ankara'daki Litvanya Başkonsolosluğundan randevu aldım.

Türkiye'ye geldiğim aracı da yer olarak uygun olduğu için tekrar geldiğimde kullanmak üzere Bodrum'da kaldığım otoparka bıraktım. Irina, aracını verip 'Bu arabayla Ankara'ya kadar gidin, arabayı da Ankara Havalimanı'nda bırakın' dedi. Ayın 23'ünde oğlumla birlikte Irina'nın aracıyla Ankara'ya gittik. Pasaportun ne zaman hazır olacağını bilmediğim için Viyana ve Frankfurt'a iki bilet aldım.

Oğlumla 24 Kasım'da Litvanya Vilnius'a geldik. Oradan eski eşime telefon açıp nasıl olduğunu sordum. Bana daha sonra döneceğini söyledi ve bir daha da aramadı"

ÇARŞAFA SARILI HALDE BULUNMUŞTULAR

Bodrum'da yaşayan 42 yaşındaki Irina Dvizova ile 15 yaşındaki kızı Dayana'nın, İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu kenarındaki dik yamaçta 28 Kasım 2023'te 3 metre arayla çarşafa sarılı cesetleri bulunmuştu. Silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen anne ile kızının katil zanlısının eski eşi A.K. (46) olduğu, şüphelinin 5 yaşındaki oğulları M.K'yi de yanına alarak yurt dışına çıktığı tespit edilmişti.

Rus uyruklu anne ile kızın cenazeleri, 13 Aralık 2023'te yakınları tarafından teslim alınmış, zanlı hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmıştı.

