Kahve ve çikolatanın birlikte aşırı tüketimi, kalp çarpıntısı, mide sorunları ve uyku bozukluklarını artırabiliyor; uzmanlar risk grubundakileri uyarıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Journal of Psychopharmacology’de yayımlanan bir çalışma, kahve ve çikolatanın aşırı miktarda birlikte tüketilmesinin bazı kişilerde kalp atış hızını artırdığı, mide şikâyetlerini ve uyku bozukluklarını belirginleştirdiğini ortaya koydu.

Kahvede bulunan kafein ile çikolatada bulunan teobromin maddelerinin birlikte alındığında kalp ritmi, mide-bağırsak sistemi ve uyku düzeni üzerindeki etkilerini incelemek maksadıyla yapılan çalışmada 18-45 yaş arası 48 sağlıklı kişi değerlendirildi. Kahve ve çikolata birlikte tüketildiğinde, kalp atım hızında daha belirgin artış görüldü, çarpıntı ve huzursuzluk hissi daha sık bildirildi. Ayrıca mide yanması, reflü ve bulantı şikâyetleri tek başına tüketime göre daha fazlaydı.

Uykuya dalma süresi uzadı ve gece uyanmaları arttı. Anksiyete ve sinirlilik hissi bazı katılımcılarda belirginleşti. Bu şikâyetler özellikle, kafeine duyarlı olanlarda, reflüsü olanlarda ve anksiyete bozukluğu veya çarpıntı öyküsü olanlarda etkiler daha belirgindi.

Araştırmacılar özellikle kalp, mide ve endişe sorunu olanların bu iki ürünü birlikte tüketirken dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

