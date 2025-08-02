Kafeini sınırlayın! Fibromiyaljiyi az uyku artırıyor

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Fibromiyalji tedavisinde uyku düzeninin çok önemli olduğunu söyleyen fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Ece Aydoğ, hastalarının büyük çoğunluğu gece boyunca derin uykuya dalamadıkları için, ağrı eşiğinin düştüğünü söyledi.

"KAFEİNDEN UZAK DURUN, ŞEKERLEME YAPMAYIN"

“Bu da ağrı duygusunun daha yoğun hissedilmesine sebep oluyor” diyen Aydoğ, “Bu nedenle, gün içinde aşırı kafein tüketiminden kaçının, özellikle akşamları kafein içeren içeceklerden uzak durun, gün içinde şekerleme yapmayın, kendi yatağınızda ve karanlık bir ortamda yatın. Ayrıca mutlaka yatağa her gün aynı saatte girip, aynı saatte uyanmaya özen gösterin” ifadelerini kullandı.