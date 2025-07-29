Uykusuz gecelerin sebebi o olabilir! Uzmanlar uyardı, kalp sağlığını da etkiliyor

Sıcaklığın gece saatlerinde 20 derecenin altına düşmediği durumların 'tropikal gece' olarak tanımlandığını belirten Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, bu durumun sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Türkiye, özellikle son bir haftadır aşırı sıcakların etkisinde. Gündüz birçok kentte termometreler 40-45 dereceleri aşarken, geceleri de bir o kadar sıcak.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Meteoroloji ve Afet Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 20 derece üzerindeki sıcaklıkların etkili olduğu gecelere 'tropikal gece' denildiğini belirtti. Kadıoğlu, bu gecelerin kalp damar hastalıklarını tetikleyebileceğini ve uyku bozukluğuna yol açabileceğini bildirdi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN AÇIK GÖSTERGESİ

Kadıoğlu, "Gündüz yanıyor, gece sırılsıklam uyanıyorsan; tropikal gün + tropikal gece yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Gündüz 30 derece üzeri ve gece 20 derecenin altının görülmediği günlere bilimsel olarak tropikal gün ve tropikal gece denildiğini vurgulayan Kadıoğlu, "Ancak dikkat; bu, tropikal iklime geçtiğimiz anlamına gelmez. Bu, Türkiye'nin tropikal kuşakta olduğu anlamına gelmez. Türkiye halen ılıman iklim kuşağındadır. Ama bu olaylar, iklimin tropikleştiğinin değil, ısındığının ve değiştiğinin açık göstergesidir" dedi.

YAŞLILAR VE BEBEKLER İÇİN DAHA TEHLİKELİ

Geceleri uyuyamayanların yalnız olmadığına dikkat çeken Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Gece sıcaklıklarının artması, iklim değişikliğinin en sinsi işaretlerinden biri. Artık sadece gündüz değil, gece de ısınıyoruz. Tropikal geceler bastırdı. Gece boyunca sıcaklık 20 derecenin altına düşmüyor, nefes almak bile zor. İşte buna tropikal gece deniyor.

Bu bir yaz serinliği değil, vücuda yük, sağlığa risk, uykusuz geceler... Etkileri; vücut gece dinlenemez, kalp-damar hastalıkları artar, kalp hastalıklarını tetikler, uyku bozulur, tarım ve enerji tüketimi etkilenir, yangın riski yükselir. Bu sıcak geceler, yaşlılar ve bebekler için daha tehlikelidir."