Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok kente büyük müjde! Bu kez Balkanlardan geliyor
Yurt genelinde bunaltıcı sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Dün 56 ilde termometreler 40 dereceyi aştı, sıcaklar bugün de devam edecek. Yarın için ise Meteoroloji'den sevindirici haber geldi. İstanbul dahil olmak üzere bazı kentlerde sağanak bekleniyor. İşte il il 5 günlük hava durumu tahminleri ve detaylar...
Meteoroloji 29 Temmuz 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı, 'önümüzdeki 5 gün hava nasıl olacak' sorusunun cevabı belli oldu. Bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek, yarın ise Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak var. İşte hava durumuna dair son dakika haberleri ve detaylar...
56 İLDE HAVA SICAKLIĞI 40 DERECEYİ AŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor. 56 ilde ise sıcaklıklar dün 40 derecenin üzerini gösterdi.
Bugün en yüksek sıcaklık 48,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü. Bunu 47,5 derece ile Mardin Kızıltepe, 47,1 derece ile ise Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi izledi.
Öte yandan gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyretmesinden dolayı yurt genelinde tropikal gece yaşanıyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esecek.
BALKANLAR 'DUR' DİYECEK
Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda, "Aşırı yüksek sıcaklara Balkanlar "DUR" deme kararı aldı. Çarşambadan itibaren Balkanlar geliyor. Hafta sonu yurdun büyük kısmı normal yaza geri dönmüş olur" dedi.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 21°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 36°C
Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 33°C
Az bulutlu
ISPARTA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 20°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 22°C, 44°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN 24°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 25°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Iğdır çevrelerinin bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 23°C, 42°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 28°C, 45°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 32°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 30°C, 43°C
Az bulutlu ve açık