Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok kente büyük müjde! Bu kez Balkanlardan geliyor

Yurt genelinde bunaltıcı sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Dün 56 ilde termometreler 40 dereceyi aştı, sıcaklar bugün de devam edecek. Yarın için ise Meteoroloji'den sevindirici haber geldi. İstanbul dahil olmak üzere bazı kentlerde sağanak bekleniyor. İşte il il 5 günlük hava durumu tahminleri ve detaylar...

Meteoroloji 29 Temmuz 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı, 'önümüzdeki 5 gün hava nasıl olacak' sorusunun cevabı belli oldu. Bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek, yarın ise Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak var. İşte hava durumuna dair son dakika haberleri ve detaylar...

56 İLDE HAVA SICAKLIĞI 40 DERECEYİ AŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor. 56 ilde ise sıcaklıklar dün 40 derecenin üzerini gösterdi.

Bugün en yüksek sıcaklık 48,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü. Bunu 47,5 derece ile Mardin Kızıltepe, 47,1 derece ile ise Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi izledi.

Öte yandan gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyretmesinden dolayı yurt genelinde tropikal gece yaşanıyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esecek.

BALKANLAR 'DUR' DİYECEK

Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda, "Aşırı yüksek sıcaklara Balkanlar "DUR" deme kararı aldı. Çarşambadan itibaren Balkanlar geliyor. Hafta sonu yurdun büyük kısmı normal yaza geri dönmüş olur" dedi.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 21°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 24°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 36°C

Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 33°C

Az bulutlu

ISPARTA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 20°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 24°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 22°C, 44°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN 24°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 25°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Iğdır çevrelerinin bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 15°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 23°C, 42°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 28°C, 45°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 32°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 30°C, 43°C

Az bulutlu ve açık