Meteoroloji'den il il haritalı uyarı! Sıcaklar tırmanıyor, bir dalga daha geliyor

Meteoroloji hafta sonu hava durumu tahminlerini paylaştı. Bunaltan sıcaklar birkaç derece düşecek ancak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde beklenen sağanak ise bölge halkına nefes aldıracak. Uzmanlar ise pazartesi gününe dikkat çekerek uyardı: İkinci dalga yolda! İşte detaylar...

Meteoroloji son dakika haberi: Hafta sonu planı yapan vatandaşların merakla beklediği hava durumu tahminleri geldi. 26-27 Temmuz 2025'te kavuran sıcaklar devam edecek ancak geçtiğimiz günlere göre birkaç derece daha düşük olacak. Öte yandan bazı kentlerde sağanak bekleniyor. Uzmanlar ise yeni haftaya dikkat çekmeye devam ediyor... İşte hafta sonu hava durumuna dair son detaylar ve İstanbul, Ankara, İzmir dahil il il tahminler....

SICAKLIKLAR 31 İLDE 40 DERECEYİ AŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde dün termometreler, 31 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Yurt genelinde en yüksek sıcaklık 50,5 dereceyle Şırnak'ın Silopi ilçesinde ölçüldü.

BİR KADEME DAHA ARTACAK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren bir kademe daha artacağını söyledi.

Yüksel, "Buna bağlı olarak özellikle sahil kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde olacağız. Güneydoğu bölgelerde 4 ila 8 derece üzerinde, diğer iç batı kesimlerde ise mevsim normallerinin 7 ila 12 derecenin üzerinde hava sıcaklıkları bizi beklemekte. Bu hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar bu seviyelerde devam edecek. Bu yönüyle tedbirli ve dikkatli olmakta fayda var" diye konuştu.

Büyükşehirlerde beklenen sıcaklık değerlerine de değinen Yüksel, "Pazar gününden itibaren Ankara'da sıcaklıklar 40-41 dereceleri görecek. İstanbul'da 34-35 derece, İzmir'de 39-40 derece civarı, Antalya'da 38-39 dereceler ve Adana'da 40 derece civarında sıcaklıklar bizi bekliyor" dedi.

26 Temmuz 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney, Orta Akdeniz’in iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile Ege Bölgesinde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.

27 Temmuz 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

28 Temmuz 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu, Bingöl ve Muş'un kuzey çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 45°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C

Az bulutlu ve açık