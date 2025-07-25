Yeni haftada sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji son hava durumu tahminlerini paylaştı, işte İstanbul, Ankara ve İzmir'de beklenen sıcaklıklar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Temmuz Pazar gününden itibaren Türkiye’de yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini açıkladı. Son tahminlere göre, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurt genelinde sıcaklıklarda değişiklik olacak mı? Bunaltıcı sıcakların sona erip ermeyeceği merak konusu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdu etkisi altına alan aşırı sıcakların ardından 27 Temmuz Pazar gününden itibaren yeni haftanın hava durumu tahminlerini paylaştı. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artıp artmayacağı merak ediliyor.

Peki, Türkiye yeni haftaya nasıl başlayacak? 28 Temmuz Pazartesi günü itibariyle hava sıcaklıklarında artış eğilimi devam edecek mi? İşte Meteoroloji tarafından açıklanan yeni hava durumu raporu...

28 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Temmuz Pazar gününden itibaren yurt genelinde beklenen yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre, 26 Temmuz Cumartesi günü aşırı sıcaklar Türkiye genelinde etkisini göstermeye devam edecek, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Pazar günü ise sıcaklıklarda ani bir artış bekleniyor.

27 Temmuz Pazar günü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin 7 ila 8 derece, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde ise 7 ila 12 derece üzerinde seyredecek.

28 TEMMUZ PAZARTESİ'DEN İTİBAREN SICAKLIK ARTIŞI SÜRECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, sıcaklık artışı gelecek hafta 30 Temmuz Çarşamba gününe kadar sürecek.

Çarşamba gününden sonra sıcaklıklar birkaç derece azalarak mevsim normallerine yaklaşacak.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın başlayacağı 28 Temmuz Pazartesi gününden itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de havanın nasıl olacağına dair tahminlerini de bildirdi.

Buna göre, sıcaklıkların İstanbul'da 35, Ankara’da 40 ve İzmir'de ortalama 40 derece olması bekleniyor. Antalya'da termometrelerin 38 dereceyi göstereceği belirtiliyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ise sıcaklıklar 45 derecenin üzerine çıkacak.