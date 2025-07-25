İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? Meteoroloji tarih verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Temmuz 2025 10:46 - Güncelleme: 25 Temmuz 2025 10:46 - Güncelleme:

İstanbul'da sıcak ve bunaltıcı yaz günleri devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbullulara yağmur müjdesini verdi. İstanbul'a yağmur yağacak o gün belli oldu. İşte detaylar...

Nem oranının yüzde 90'ların üstüne çıktığı İstanbul'da bunaltıcı sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. İstanbullular 'İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak' sorgularken Meteoroloji'den sevindiren haber verdi. İSTANBUL'A NE ZAMAN YAĞMUR YAĞACAK? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbulluları sevindiren haberi verdi. Orta ve uzun vadeli tahminlerine göre İstanbul'da 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağış, Marmara Bölgesi'nde etkili olacak. 31 Temmuz Perşembe günü itibarıyla ise yağışlı havanın etkisini kaybetmesi bekleniyor. İSTANBUL'DA SICAKLAR NE ZAMAN BİTECEK? MGM'nin 24 Temmuz'daki raporuna göre, sıcak hava 27 Temmuz Pazar gününe kadar etkisini sürdürürken sıcaklıkların 32-34°C arasında seyretmesi bekleniyor. 28-29 Temmuz'da yüksek nem oranları nedeniyle hissedilen sıcaklık 38°C’ye kadar çıkabilir. Yağışla beraber nemin düşmesi ve sıcaklık derecelerinin düşmesi bekleniyor. İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU İstanbul'un 25-29 Temmuz tarihleri arasındaki 5 günlük hava tahmin raporu belli oldu.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan