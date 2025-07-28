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Meteoroloji'den 5 ilde yaşayan vatandaşlara yüksek sıcaklık uyarısı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Meteoroloji&#039;den 5 ilde yaşayan vatandaşlara yüksek sıcaklık uyarısı!
Meteoroloji, Yüksek Sıcaklık, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyrettiğini belirterek, vatandaşları sıcak çarpmasına karşı uyardı. Yüksek sıcaklıkların 2 Ağustos Cumartesi gününe kadar etkili olacağı tahmin edilirken, özellikle 11.00–16.00 saatleri arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji 13 Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, cumartesi gününe kadar devam edeceğini bildirerek sıcak çarpmasın karşı vatandaşları uyardı.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden yüksek hava sıcaklıkları yurdun doğu kesimlerini etkisi altına aldı. Meteoroloji 13 Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için uyarı yapıldı.

Meteoroloji 13 Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 02 Ağustos 2025 Cumartesi gününe kadar devam etmesi tahmin edilmektedir. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

Meteoroloji'den 5 ilde yaşayan vatandaşlara yüksek sıcaklık uyarısı! - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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