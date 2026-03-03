Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Galatasaray bu akşam Corendon Alanyaspor’un konuğu olacak. Karşılaşmaya geri sayım başlarken ''Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, kadroda kimler eksik?'' sorusu da gündeme getirildi. İşte Alanyaspor-Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'ler...

Galatasaray A Grubu’ndaki önceki 3 maçında RAMS Başakşehir, Fethiyespor ve İstanbulspor’u mağlup ederek lider durumda. Alanyaspor ise 7 puanla grubun ikinci sırasında. Peki, Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, karşılaşma öncesi kimler eksik?

Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, karşılaşma öncesi kimler eksik? Kamp kadrosu açıklandı!

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. son hafta mücadelesinde Galatasaray deplasnmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadı’nda oynanacak karşılaşma 3 Mart Salı günü saat 20.30’da başlayacak.

Çağdaş Altay'ın yöneteceği Alanyaspor-Galatasaray maçı A Haber kanalından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, karşılaşma öncesi kimler eksik? Kamp kadrosu açıklandı!

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Galatasaray’da teknik heyet, yoğun maç programı nedeniyle bazı oyuncuları dinlendirme kararı aldı. Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina aktif dinlendirme kapsamında kadroya dahil edilmedi.

Hafif ağrıları bulunan Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi de riske edilmemek adına Alanya deplasmanında forma giymeyecek.

Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, karşılaşma öncesi kimler eksik? Kamp kadrosu açıklandı!

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇ KADROSU

Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Leroy Sane, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey

Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, karşılaşma öncesi kimler eksik? Kamp kadrosu açıklandı!

ALANYASPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11

Corendon Alanyaspor: Victor, Ümit, Aliti, Lima, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Ruan, İbrahim, Hagi, Güven

Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Nhaga, İlkay, Can Armando, Asprilla, Lang, Ahmed Kutucu

Haberle İlgili Daha Fazlası