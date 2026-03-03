Süper Lig'in 25'inci haftasında 8 Mart Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Samsunspor, Gaziantep FK maçında sakatlık geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan Fildişi Sahilli oyuncu Jaures Assoumou'nun sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı.

Samsunspor'a Jaures Assoumou'dan kötü haber geldi. Karadeniz kulübü, 0-0 sonuçlanan Gaziantep FK maçında sakatlanan 23 yaşındaki oyuncunun sağ diz iç yan bağında evre 3 yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Samsunspor'da Fildişi Sahilli futbolcunun, bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Kırmızı-beyazlı kulübün Jaures Assoumou açıklaması şöyle:

"01.03.2026 tarihinde oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuz Jaurès Assoumou'nun yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sağ diz iç yan bağında (Medial Collateral Ligament) evre 3 yaralanma tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Jaurès Assoumou'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı şekilde sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

