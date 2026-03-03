Samsunspor'dan sakatlık açıklaması: Fenerbahçe maçında yok
Süper Lig'in 25'inci haftasında 8 Mart Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Samsunspor, Gaziantep FK maçında sakatlık geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan Fildişi Sahilli oyuncu Jaures Assoumou'nun sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı.
- Jaurès Assoumou, Gaziantep FK maçında sakatlandı.
- Oyuncunun sağ diz iç yan bağında evre 3 yaralanma tespit edildi.
- Assoumou'nun tedavisi başladı.
- Fildişi Sahilli oyuncunun, Fenerbahçe maçında oynaması beklenmiyor.
Samsunspor'a Jaures Assoumou'dan kötü haber geldi. Karadeniz kulübü, 0-0 sonuçlanan Gaziantep FK maçında sakatlanan 23 yaşındaki oyuncunun sağ diz iç yan bağında evre 3 yaralanma tespit edildiğini açıkladı.
Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Samsunspor'da Fildişi Sahilli futbolcunun, bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Kırmızı-beyazlı kulübün Jaures Assoumou açıklaması şöyle:
"01.03.2026 tarihinde oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuz Jaurès Assoumou'nun yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sağ diz iç yan bağında (Medial Collateral Ligament) evre 3 yaralanma tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Jaurès Assoumou'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı şekilde sahalara dönmesini temenni ediyoruz."