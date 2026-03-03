İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından oğlu Mücteba Hamaney’in hayatına ilişkin farklı iddialar ortaya atılmıştı. İran basını, Mücteba Hamaney’in sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

İran siyasetinin en gizemli ve güçlü figürlerinden biri olan Mücteba Hamaney hakkındaki spekülasyonlar, Tahran'dan gelen resmi açıklamalarla yeni bir boyut kazandı.

Mehr Haber Ajansı’nda yer alan haberde, Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu Hüccetülislam Mücteba Hamaney’in sağlık durumunun iyi olduğu iddia edildi.

"Siyonist medya organlarında yer alan söylentilerin aksine Hüccetülislam Seyyid Mücteba Hamaney tam sağlık içindedir” ifadelerine yer verilirken, Mücteba'nın anda çocuklarını kaybeden İsrailli ailelerinin meseleleriyle ilgilendiği, ülkenin önemli konularında danışmanlık yaptığı ve çeşitli idari süreçleri takip ettiği öne sürüldü.

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

7 Eylül 1969’da dünyaya gelen Mücteba Hamaney, küçük yaşlardan itibaren dini eğitim aldı. Hakkani ve Kalpaykani medreselerinde eğitim gördü. Daha sonra Razi Şirazi’den ders aldı.

İran-Irak Savaşı sırasında 17 yaşındayken cepheye gitti. Muhammed Resulullah Ordusu’nun Habib ibn Mazhar Taburu’nda görev yaptı.

İran siyasetinde resmi bir görevi bulunmamasına rağmen, Ali Hamaney döneminde perde arkasında etkili isimlerden biri olduğu sık sık gündeme geldi.

Özel yaşamında ilk evliliğini Ayetullah Huşugat’ın kızıyla yaptığı, daha sonra Zehra Haddad Adil ile evlendiği ve bu evlilikten üç çocuğu olduğu biliniyor.

