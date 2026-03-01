Hizbullah ve Hamas, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hamaney için taziye mesajı yayımladı. Mesajlarda Hamaney’in ölümünü “büyük kayıp” olarak nitelendirirken, İran yönetimi ve halkına baş sağlığı dileğinde bulundu.

Hizbullah ve Hamas, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney için taziye mesajı yayımladı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Hamaney’in hedef alınmasını “suikast” ve “büyük bir suç” olarak nitelendirerek, İran halkına ve “İslam dünyasına” baş sağlığı diledi. Kasım, örgütünün “saldırılara karşı koyma görevini” yerine getireceğini de vurguladı.

Hamas da taziye mesajı yayımlayarak, Hamaney’in İsrail ve ABD saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini hatırlattı ve İran yönetimi ile halkına baş sağlığı dileğinde bulundu. Hamas açıklamasında ayrıca, Hamaney’in ölümü nedeniyle bölgesel güvenlik ve istikrarın tehdit altında olduğu vurgulandı.

ABD VE İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasındaki müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlatmıştı. İran, misilleme kapsamında İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu birçok ülkede belirlenen hedefleri vurdu.

ABD-İsrail saldırılarında, Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti. İran Kızılayı, bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini ve 747 kişinin yaralandığını açıkladı.

