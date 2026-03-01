İran basını Hamaney'in ölümünü doğruladı. Hamaney'in dün sabah ofisinde öldürüldüğü duyurulurken İran'da 40 günlük yas ilan edildi.

İran basını Hamaney'in ABD- İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamaney'in dün sabah saatlerinde ofisinde öldürüldüğü açıklandı.

40 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Bakanlar Kurulu ise, Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildiğini duyurdu.

"CEZASIZ KALMAYACAK"

İran kanadından yapılan açıklamada "Hamaney'in ölümü cezasız kalmayacak" ifadesine yer verildi.

İran duyurdu! Hamaney öldürüldü

"EN YOĞUN SALDIRIMIZI BAŞLATACAĞIZ"

Devrim Muhafızları ise şu açıklamayı yaptı:

"Bu şehadet, milletimizi aziz İmam Hamaney’in aydınlık yolunu sürdürme konusunda daha da kararlı kılacaktır. ABD ve Siyonist rejimin gerçekleştirdiği bu suç ve terör eylemi, dini, ahlaki ve hukuki kuralların açık ihlalidir. İran milleti, Hamaney’in katillerini sert, kararlı ve pişman edici şekilde cezalandıracaktır.

Devrimi Muhafızları Ordusu, İran Silahlı Kuvvetleri ve Besic güçleri, liderlerinin yolunu kararlılıkla sürdürecek, iç ve dış tehditlere karşı durarak ülkeyi savunmaya devam edecektir. Yoğun saldırımıza dakikalar kaldı"

AİLESİNDEN 4 KİŞİ DAHA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Hamaney'in ölümünden dakikalar önce ise İran medyası, dini liderin ailesinden kızı, damadı, torunu ve gelininin de öldürüldüğünü duyurmuştu.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA ABD Başkanı Trump duyurdu: Hamaney öldü

TRUMP SAATLER ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Donald Trump sahibi olduğu Truth Social platformundan yaptığı yazılı açıklamada "Tarihin en şeytani insanlarından biri olan Hamaney öldü" demişti.

Trump, "İstihbarat ve son derece gelişmiş takip sistemlerimizden kaçamadı ve İsrail ile yakın işbirliği içinde çalıştığımız için, ne kendisi ne de onunla birlikte öldürülen diğer liderler hiçbir şey yapamazdı" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Hamaney'in öldüğüne dair gittikçe artan sayıda işaret olduğunu söylemişti.

HAMANEY KİMDİR?

Ali Hamaney, 19 Nisan 1939’da İran’ın Meşhed şehrinde doğdu. Genç yaşta dini eğitim almaya başladı ve Şii din adamı olarak yetişti. 1979’daki İran İslam Devrimi sürecinde devrimci hareketin içinde yer aldı. Devrimin ardından devlet kademelerinde hızla yükseldi ve 1981 yılında İran Cumhurbaşkanı seçildi. Bu görevi 1989 yılına kadar iki dönem sürdürdü.

1989 yılında devrimin lideri Ayetullah Humeyni’nin ölümünün ardından Ali Hamaney, İran’ın ikinci dini lideri oldu. Bu makam, İran’da devletin en üst otoritesi olarak kabul ediliyor. Dini lider, silahlı kuvvetlerin başkomutanı konumunda bulunurken, yargıdan güvenlik kurumlarına kadar pek çok alanda belirleyici söz hakkına sahip.

Ali Hamaney’in liderliği döneminde İran’ın siyasi yapısı daha merkezi hale geldi. Ülkenin iç politikası, dış ilişkileri ve güvenlik stratejileri büyük ölçüde dini liderin çizdiği çerçeveye göre şekilleniyor.

ALİ HAMANEY'İN ÇOCUKLARI

Ali Hamaney’in 4 oğlu ve 2 kızı vardır.

Oğulları

Mustafa Hamaney

Mücteba Hamaney

Mesud Hamaney

Meysam Hamaney

Kızları

Büşra Hamaney

Hoda (Hüda) Hamaney

Haberle İlgili Daha Fazlası