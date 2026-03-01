İran devlet medyası Hamaney'in kız ve torununun öldürüldüğünü duyurdu. Haberde damadı ve gelininin de sabahki saldırılarda hayatlarını kaybettiği bilgisine yer verildi.

İran’ın Fars Haber Ajansı, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ailesinden bazı kişilerin İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybettiğini iddia etti.

Hamaney’in ofisine yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Hamaney’in kızı, damadı ve torununun saldırılarda hayatını kaybettiğinin doğrulandığı öne sürüldü.

Haberde ayrıca, Hamaney’in gelinlerinden birinin de dün sabah gerçekleştirilen saldırı sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu ise İran'ın balistik füze ve hava savunma sistemlerine yönelik yeni dalga saldırılar başlattığını duyurdu.

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

Gece yarısı İran'ın başkenti Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuluyor.

Öte yandan İran'ın misilleme saldırısında Tel Aviv kentine isabet eden füze nedeniyle 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Büyük Tel Aviv olarak bilinen Gush Dan bölgesindeki iki binaya doğrudan isabet eden füzenin çevredeki bina ve araçlara da ciddi hasar verdiği basına yansıdı.

İran ölümleri doğruladı! Hamaney'in kızı ve torunu öldürüldü

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre İran'ın balistik füze saldırısında 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı ve bu kişilerin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.İsrail basınına konuşan olay yerindeki sağlık ekipleri, füze saldırısında yaralanan 40'lı yaşlarında bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.



