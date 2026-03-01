DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN HAMANEY'İN ÖLÜMÜ SONRASI İLK AÇIKLAMA İran Devrimi Muhafızları Ordusu (DMO), Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybetmesi sonrası yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Hamaney’in Ramazan ayında "şehadet makamına eriştiği" ifade edilirken, olaydan ABD ve İsrail sorumlu tutuldu. Açıklamada, "Bu şehadet, milletimizi aziz İmam Hamaney’in aydınlık yolunu sürdürme konusunda daha da kararlı kılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında ise "ABD ve Siyonist rejimin gerçekleştirdiği bu suç ve terör eylemi, dini, ahlaki ve hukuki kuralların açık ihlalidir. İran milleti, Hamaney’in katillerini sert, kararlı ve pişman edici şekilde cezalandıracaktır. Devrimi Muhafızları Ordusu, İran Silahlı Kuvvetleri ve Besic güçleri, liderlerinin yolunu kararlılıkla sürdürecek, iç ve dış tehditlere karşı durarak ülkeyi savunmaya devam edecektir. Toplumun tüm kesimlerini, milli birlik ve dayanışma içinde ülkenin savunmasına destek vermeye davet ediyoruz" denildi.

ABD, İRAN'DAKİ YENİ HEDEFLERİNİ AÇIKLADI ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump’ın “İran asla nükleer silaha sahip olamayacak” sözünü yineleyerek yeni hedeflerini açıkladı. Tahran yönetiminin anlaşma fırsatını reddettiğini savunan Hegseth, İran’ın füze üretim kapasitesi ve donanmasının imha edileceğini duyurdu.

İRAN'DA 40 GÜN YAS İLAN EDİLDİ Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildi.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU HAMANEY'İN ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI İran Devlet Televizyonu, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

BAHREYN ULUSLARARASI HAVALİMANI'NA İHA SALDIRISI Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bahreyn Uluslararası Havalimanı'na İHA ile saldırı düzenlendi. Saldırıda maddi hasar meydana geldi ancak can kaybı yaşanmadı." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, yetkililerin, olay yerinin güvenliğini sağlamak için önlemler aldığı kaydedildi.

İSRAİL DUYURDU, İRAN YENİ BİR MİSİLLEME SALDIRISI BAŞLATTI İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı daha başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin İsrail'e doğru fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı. Hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzeleri önlemek için çalıştığı kaydedilen açıklamada, halktan İç Cephe Komutanlığının talimatlarına uyması istendi. İç Cephe Komutanlığından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen uyarıda ise ikinci bir emre kadar sığınaklardan çıkılmaması gerektiği belirtildi. Öte yandan İsrail basını, ülkenin kuzey, orta kesimleri ile Kudüs kentinde sirenlerin çaldığını yazdı.

BAE: 137 BALİSTİK FÜZE VE 209 İHA'YA MÜDAHALE EDİLDİ Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın ABD-İsrail'in ortak saldırısına misilleme olarak düzenlediği saldırılarda 137 balistik füze ve 209 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini duyurdu.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI, İSRAİL ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik saldırıların ardından bölgedeki gelişmeleri gerekçe göstererek ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 2 Mart'taki İsrail ziyaretinin iptal edildiğini açıkladı.

İRAN FÜZELERİ TEL-AVİV'İ VURDU ABD ve İsrail'in ortak saldırısının ardından İran'ın İsrail'e düzenlediği misilleme saldırısında bir füze Tel Aviv'e isabet etti. Büyük Tel Aviv olarak bilinen Gush Dan bölgesindeki iki binaya doğrudan isabet eden füzenin çevredeki bina ve araçlara da ciddi hasar verdiği basına yansıdı. İsrail basını, İran'ın söz konusu füze saldırısının kamuoyuna yansıyan ilk doğrudan isabet olduğunu belirtti. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, patlama nedeniyle bazı kişilerin çeşitli derecelerde yaralandığı ifade edildi.

KATAR VE KUVEYT: FÜZELERİ İMHA ETTİK Katar ve Kuveyt, İran tarafından düzenlenen saldırılara karşı koyduklarını bildirdi. Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun haberinde, başkent Doha üzerinde füze saldırılarının engellendiği belirtildi. Füze saldırılarına müdahale edilmesi sonucu şiddetli patlamaların meydana geldiği aktarıldı. Kuveyt Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Muhammed el-Ahmed Deniz Üssü'nü hedef alan insansız hava aracı saldırısının engellendiği vurgulandı. Hava savunma sistemlerinin İHA'ya başarılı bir şekilde müdahale ettiği bildirilen açıklamada, Kuveyt Hava Kuvvetlerinin saldırılara karşı hazır ve ordunun diğer birimleriyle koordineli olduğu ifade edildi.

İRAN: GELİŞMİŞ FÜZELER KULLANIYORUZ İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail ve ABD’ye karşı yürütülen “Sadık Vaat 4” operasyonunun üçüncü ve dördüncü dalgasının, “Sadık Vaat 3”e kıyasla daha gelişmiş füzelerle yürütüldüğünü açıkladı.

HAMANEY'İN AİLESİ ÖLDÜRÜLDÜ İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın Fars Haber Ajansı'nın, Ali Hamaney'in ofisinden bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD-İsrail'in saldırılarında Hamaney'in aile bireylerinden bazılarının hayatını kaybettiği doğrulandı. İran liderinin evi ve ofisinin bulunduğu alana yapılan ABD-İsrail saldırısında Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI ARTTI İran’ın Hürmüzgân eyaletinde bir ilkokulun vurulması sonucu 108 kız öğrenci hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Bu öğrenciler dahil ülke genelindeki saldırılarda toplam 234 kişinin öldüğü, 747 kişinin yaralandığı açıklandı.

200 SAVAŞ UÇAĞI KATILDI İsrail ordusu, İran’a yönelik başlayan saldırılara yaklaşık 200 savaş uçağının katıldığını duyurdu. Açıklamada, bunun İsrail tarihinin en büyük askerî uçuşu olduğu belirtildi. İran’ın çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemleri ve füze rampalarının bulunduğu 500 hedefi vurmak için yüzlerce mühimmatın harcandığı aktarıldı.

DUBAİ'NİN SİMGESİYDİ, İRAN VURDU! Birleşik Arap Emirlikleri’nin simgelerinden biri olan Dubai'deki Burj Al Arab oteline İran'a ait Kamikaze İHA isabet etti. Resmi açıklama geldi, olayda yaralanan olmadığı ve çok sayıda ekibin alevlere müdahale ettiği öğrenildi.



TRUMP DUYURDU: HAMANEY ÖLDÜ Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü” dedi. İran ise ABD Başkanı'nı yalanlayıp "Hedeflerine ulaşamadıkları için bu tür söylentileri yaymaya çalışıyorlar" açıklamasını yaptı.

ATEŞ İLK GÜNDEN 10 ÜLKEYE SIÇRADI ABD ve İsrail’in ortak füze taarruzuyla başlayan çatışma, bölgesel bir savaşa dönüştü. Harekâta ‘Aslan Kükreyişi’ diyen İsrail, İran halkını rejime karşı isyana çağırdı. Başkent Tahran ve stratejik noktalara füze yağdı. ABD Başkanı Trump, sarayı 30 bomba ile hedef alınan dinî lider Ali Hamaney’in öldürüldüğünü açıkladı. Konutu vurulan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan suikasttan kurtuldu. İran misilleme ile karşılık verdi. Tahran, İsrail’i ve Körfez’den Ürdün’e uzanan ABD’nin 14 üssünü hipersonik füzelerle vurdu. S. Arabistan, Katar, Irak, Kuveyt, BAE ve Bahreyn doğrudan; Yemen ve Iraklı güçler dolaylı şekilde çatışmaya dâhil oldu. Füze sağanağı ve siber saldırı birleşince Orta Doğu ateş topuna döndü.

