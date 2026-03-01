İsrail ve ABD'nin saldırılarının ardından İran lideri Ali Hamaney hayatını kaybetti. İran tarafı da Hamaney'in öldüğünü doğrularken, ülkede 40 gün yas ilan edildi. Peki Hamaney'in yerine kim geçecek? Kulislerde ise iki isim öne çıkıyor. İşte detaylar...

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD dün sabah saatlerinde İran'a ortak saldırı düzenledi. Bu sabah ise ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Hamaney'in öldüğünü duyurdu. İran tarafı da Hamaney'in ölümünü resmen doğruladı.

Hamaney'in ölümü sonrası İran'da 40 günlük yas ilan edilirken, ülkenin en üst dini ve siyasi makamına kimin geleceği ediliyor.

Ayetullah Hameney öldü! İran'ın yeni lideri kim olacak? İşte konuşulan iki isim

ÖNE ÇIKAN İKİ İSİM VAR

Bazı yorumlara göre eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin adı öne çıkarken, bazı çevreler ise Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni'nin başa gelebileceğini tahmin ediyor.

ERAKÇİ "YENİ BİR LİDERE İHTİYAÇ DUYULURSA ANINDA SEÇİLİR" DEMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yaptığı bir açıklamada ABD'nin ülkelerine muhtemel saldırıda dini lider Ali Hamaney'i hedef alacağı iddiaları sorulduğunda İran siyasi sisteminin isimlere bağlı olmadığını belirtmişti. Erakçi, "Bu konuda herhangi bir sorun yok. Yeni bir lidere ihtiyaç duyulursa anında seçilir. Bu bir sistemdir ve köklü bir mekanizmaya dayanır. Halk tarafından destekleniyoruz, hiçbir şey çökmedi." ifadelerini kullanmıştı.

