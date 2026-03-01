Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ölümüyle İran rejiminin fiilen sona erdiğini savundu. Pehlevi, "Rejim kalıntılarının Hamaney'e bir halef atamaya yönelik her türlü girişimi daha en başından başarısız olmaya mahkumdur. Onun yerine kimi getirirlerse getirsinler, ne meşruiyeti ne de kalıcılığı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İran’ın Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

"İRAN İSLAM CUMHURİYETİ FİİLEN SONA ERMİŞTİR"

Hamaney’i "kana susamış bir despot" olarak niteleyen Pehlevi, "İran’ın en cesur evlatlarından on binlercesinin katili olan Hamaney, tarih sahnesinden silinmiştir. Onun ölümüyle birlikte İran İslam Cumhuriyeti fiilen sona ermiştir ve çok yakında tarihin çöplüğüne karışacaktır" ifadelerini kullandı.

Hamaney’in yerine birini getirmenin imkansız olduğunu öne süren Pehlevi şöyle devam etti:

"Rejim kalıntılarının Hamaney'e bir halef atamaya yönelik her türlü girişimi daha en başından başarısız olmaya mahkumdur. Onun yerine kimi getirirlerse getirsinler, ne meşruiyeti ne de kalıcılığı olacaktır ve hiç şüphesiz rejimin suçlarına ortak sayılacaktır"

PEHLEVİ’DEN İRAN GÜVENLİK GÜÇLERİNE VE HALKA ÇAĞRI

İran ordusuna ve kolluk kuvvetlerine de seslenen Pehlevi şöyle devam etti:

"Çökmekte olan bir rejimi ayakta tutma çabası sonuçsuz kalacaktır. Bu, ulusun yanında yer almak, İran’ın özgür ve müreffeh bir geleceğe istikrarlı geçişini sağlamak ve bu geleceğin inşasında rol almak için son fırsatınızdır.

İRAN HALKINA SESLENDİ: DİKKATLİ VE HAZIRLIKLI OLUN

Bu, büyük ulusal kutlamamızın başlangıcı olabilir; fakat yolun sonu değildir. Dikkatli ve hazırlıklı olun. Sokaklarda geniş ve kararlı bir varlık gösterme zamanı çok yakında. Birlik ve kararlılıkla nihai zafere ulaşacak, sevgili vatanımızın dört bir yanında İran’ın özgürlüğünü kutlayacağız"

Haberle İlgili Daha Fazlası