Angelina Jolie ve Brad Pitt, evliliklerini bitirdikten sonra mülkiyet paylaşımı konusunda büyük bir hukuk savaşı içerisine girdi.

Çiftin evlat edindiği altı çocuk ise bu süreçte annelerinden yana tavır koydu. Çiftin 24 yaşındaki oğlu Maddox, Pitt soyadını bıraktı. Maddox, annesinin yeni filmi Couture’un kapanış jeneriğinde “Maddox Jolie” adıyla yer aldı.

Fransa’da bu hafta vizyona giren dram filminde yardımcı yönetmen olarak görev yapan Maddox, daha önce “Maddox Jolie-Pitt” soyadını kullanıyordu. Çiftin kızı Shiloh da 18 yaşına girdikten kısa süre sonra soyadını yasal olarak “Shiloh Jolie” şeklinde değiştirmişti. Ailenin diğer çocukları Pax (22), Zahara (21) ve 17 yaşındaki ikizler Knox ile Vivienne de genelde Pitt soyadını kullanmıyor.

