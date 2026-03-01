İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest, konuk olduğu Brighton'a 2-1 mağlup oldu ve düşme hattının bir basamak üzerinde kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Nottingham Forest, Brighton ile deplasmanda karşılaştı.

Ligde kalma mücadelesi veren Nottingham Forest, The American Express Stadyumu'ndaki maçı 2-1'lik skorla kaybetti.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Diego Gomez ve 15. dakikada Danny Welbeck attı. Nottingham Forest'ın tek golü ise 13. dakikada Morgan Gibbs-White'tan geldi.

FERDİ 90 DAKİKA OYNADI

Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika süre aldı.

PEREIRA İLE LİGDE 2'DE 0

Nottingham Forest, yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın ligdeki ikinci maçında da sahadan puansız ayrıldı. Vitor Pereira yönetiminde Premier Lig'deki ilk maçında Liverpool'a kaybeden Nottingham, ikinci karşılaşmasında ise Brighton'a yenildi.

Bu galibiyetle Brighton, 37 puana yükseldi ve 11. sırada yer aldı. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nottingham Forest ise 27 puanla 17. sırada kaldı.

BİR SONRAKİ RAKİP CITY

Ligin gelecek haftasında Brighton, Arsenal'i konuk edecek. Nottingham Forest ise Manchester City deplasmanına gidecek.

