ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hamleleriyle bölgede tansiyon yükselirken, sosyal medyada dolaşıma giren "Türkiye-İran sınırındaki 80 bin mayın temizlendi" iddialarına DMM'den sert bir yalanlama geldi. Yapılan resmi açıklamada, sınır güvenliğinin zayıflatıldığına dair iddiaların manipülatif olduğu ve sınır hattının Cumhuriyet tarihinin en etkili ve teknolojik tedbirleriyle korunduğu vurgulandı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla bölgede tansiyon yükselirken Türkiye sınır güvenliğine ilişkin sosyal medyada ortaya atılan iddialar gündem oldu.

“Türkiye–İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi” yönündeki paylaşımlar kısa sürede yayılırken, konuya ilişkin açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) geldi.

DMM, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek paylaşımların dezenformasyon içerdiğini duyurdu.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN ETKİLİ TEDBİRLERİ..."

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, "Türkiye–İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi" iddiası dezenformasyon içermektedir.

Türkiye’nin sınır hattında yürütülen mayın temizleme çalışmaları, uluslararası yükümlülükler kapsamında planlı şekilde yürütülen ve sınır güvenliğini zayıflatmak değil, aksine modern güvenlik sistemleriyle daha etkin hale getirmeyi amaçlayan faaliyetlerdir.

Sınır güvenliğimiz fiziki engeller, ileri teknoloji gözetleme sistemleri, insansız hava araçları ve çok katmanlı güvenlik unsurlarıyla 7/24 esasına göre kesintisiz bir şekilde; Cumhuriyet tarihinin en yoğun teknolojisi, en etkili ve kademeli tedbirleri ile sağlanmaktadır.

Hudut güvenliğine ilişkin manipülatif içeriklerle kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur"



