AB Dışişleri Bakanları, İran’a yönelik ABD-İsrail saldırıları ve bölgedeki gerilimi değerlendirmek için olağanüstü çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Toplantıda enerji piyasaları, bölgesel istikrar ve AB vatandaşlarının güvenliği de gündeme alındı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, İran odaklı gelişmeleri değerlendirmek için olağanüstü çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

AB'nin 27 üyesinin dışişleri bakanları, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas başkanlığında çevrim içi toplandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran lideri Ali Hamaney'in öldürülmesini değerlendirmek üzere bir araya gelen bakanlar, Avrupa'nın kriz karşısındaki ortak tavrını belirlemeye çalışacak.

Toplantıda enerji piyasaları, bölgesel istikrar ve bölgede bulunan AB vatandaşlarının durumunun da görüşülmesi bekleniyor.

Toplantı öncesinde de AB ülkelerinin büyükelçileri (COREPER) hazırlık toplantısında bir araya gelerek, bölgeye desteklerini dile getirmiş ve gerginliğin azaltılması çağrısında bulunmuşlardı.

AB'nin yürütme organı niteliğindeki Komisyon'un üyeleri de yarın AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen liderliğinde özel güvenlik toplantısında buluşacak.

AB yönetiminden şimdiye kadar yapılan açıklamalarda itidal çağrısı yapıldı, Hamaney'in ölümünden sonra İran'da istikrarlı geçiş süreci yaşanması, İran halkının kendi geleceğini belirlemesi mesajları verildi.

⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.



