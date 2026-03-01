Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın dinî lideri Hamaney’in ABD ve İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntüsünü dile getirdi. Erdoğan Hamaney’e rahmet dilerken, İran halkına ve bölge ülkelerine başsağlığı mesajını iletti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Hamaney’e Cenab-ı Allah’tan rahmet dileyerek, “Kardeş İran halkına başsağlığı diliyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye olarak bölgedeki tüm dost ve kardeş halkların hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, çatışma ortamının sona ermesi ve diplomasiye dönüş için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Komşumuz İran’ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum.

Sayın Hamaney’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum.

İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

