ABD-İsrail ortaklığı ile İran'a yönelik başlatılan saldırılar piyasalarda 'deprem beklentisine' neden oldu. Gözler pazartesi günü piyasaların açılmasına çevrilmişken, finans analisti İslam Memiş, altın ve petrol başta olmak üzere piyasalardaki beklentiye ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Pazartesi piyasalar açılmayacak' haberlerinin asılsız olduğunu ifade eden Memiş, 'altın rekor kırar mı, petrolde sert hareketlenme olacak mı' sorularını cevapladı.

İran'a yönelik gerçekleştirilen ABD-İsrail saldırıları sonrası tüm gözler pazartesi günü piyasaların açılmasına çevrildi.

Finans analisti İslam Memiş, savaşın gölgesinde piyasalardaki beklentileri ve altın ile petroldeki son durumu TGRT Haber ekranlarında değerlendirdi.

Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Memiş, pazartesi piyasalar açılmayacak iddiasının tamamen asılsız olduğunu ifade etti.

Gözler pazartesi günü piyasaların açılmasında! Altın ve petrol zirveye doğru

HÜRMÜZ'ÜN KAPATILMASI VE PETROLE ETKİSİ

Tansiyonun yükseldiği sürecin ne kadar süreceğinin kritik olduğunu ifade eden Memiş, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının sadece petrole değil, gıda sevkiyatını da olumsuz etki edeceğini vurguladı. Memiş, "Hürmüz'ün kapatılması dünyadaki bütün gıda fiyatlarını, tarım emtialarını olumsuz etkileyecek. Petrol fiyatlarında küresel bir yükseliş olacak" dedi.

İslam Memiş Körfez'deki petrol ülkelerinin de çatışmalara dahil olmasının büyük bir risk teşkil ettiğini söyledi.

Trump'ın İran'ın diyalog çağrısını kabul ettim" açıklamasına dikkat çeken Memiş "Piyasalar dış diplomasideki duruma göre şekillenecek" dedi.

ALTIN REKOR KIRAR MI?

Altının puslu havalar olan savaş ve kriz ortamını sevdiğini ifade eden İslam Memiş "Söz konusu savaş olunca ons altın uluslararası piyasalarda 5280 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı, savaş olsa da olmasa da yılın ilk yarısında 6 bin dolar seviyesine kadar sürecek yükselişler sürpriz olmaz" ifadelerini kullandı.

Gram altının ons altının yükselişten destek altını söyleyen Memiş "8000, 8500 seviyelerini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz" şeklinde konuştu.

Hafta başında savaş nedeni ile altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket olacağını belirten Memiş "Direnç seviyesi olarak 8500 rakamlarını görebiliriz" dedi.

ALTINI BOZMAK İÇİN FIRSAT DOĞABİLİR

Altın, gümüş ve petrolde yükselişin beklendiğini dile getiren Memiş, diyalog ve müzakerelere yeniden dönülmesi durumunda bu sefer de altını yüksekten bozmak için bekleyen yatırımcı için bir fırsat doğacağını ifade etti.



