İran dini lideri Hamaney'in saldırılarda öldürülmesinin ardından, İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslendi. Kalibaf, "Kırmızı çizgi aşıldı, bedel ödeyecekler. Hamaney'in yolunda devam edeceğiz" dedi. Peki İran Hürremşehr ve Hayber füzelerini bu savaşta kullanır mı? Stratejist İbrahim Keleş bu sorulara cevap verdi.

Stratejist İbrahim Keleş, İran’ın Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerine yönelik saldırılarını Türkiye Gazetesi Youtube kanalına değerlendirdi. Keleş, saldırıların geçen Haziran ayında yaşanan 12 günlük savaştan farklı bir boyut taşıdığını vurguladı.

Keleş, “Geçtiğimiz yıl Amerika sahnede yoktu, saldırılar sadece İsrail tarafından yapılmıştı. Şimdi ise Amerika ve İsrail ortaklığıyla yürütülen operasyonlar söz konusu. İran, bölgede ciddi bir yığınakla karşı karşıya” dedi.

Stratejist, İran’ın saldırıları kademeli planladığını ve önce en yakın tehdit noktalarını hedef aldığını belirterek, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak ve Ürdün’deki üslerin hem füze hem de kamikaze İHA’larla vurulduğunu aktardı. Ancak Keleş’e göre, bu saldırılar Amerika’ya beklenen düzeyde zarar vermedi.

“İran, saldırılarıyla komşularına zarar verdi. Bu da haklıyken tartışmalı bir pozisyona düşmesine yol açtı” diyen Keleş, İran’ın bazı hipersonik füzelerini henüz kullanmadığını ve ilerleyen dönemde sürpriz hamleler yapabileceğini söyledi:

"Muhtemelen bu Hürem şehri kullanabilirler. Yine Elfettah füzeleri var. Onu kullanırlar ki Elfettah'ı geçtiğimiz sene kullandığında gördü ki demir kubbe filan yok. Mümkün değil yakalayamıyor. İran sürpriz yapacaktır gibi geliyor bana. Böyle temkinli konuşuyorum aslında farkındayım. Sebebi de şu. İran'a ben çok da böyle güvenemiyorum.

İran’ın askeri kapasitesi ve ikili devlet yapısı, hem savunmasını güçlendiriyor hem de zayıf yönlerini ortaya çıkarıyor”

