ABD’nin Texas eyaletinde silahlı saldırı meydana geldi. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 14 kişi yaralandı.

ABD’nin Texas eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. Austin kentindeki bir barın önünde gerçekleşen olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Austin Polisi’nin açıklamasına göre saldırıda ölenler arasında saldırgan da yer aldı. Yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırıldı.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Austin Polis Şefi Lisa Davis, saldırganın aracıyla barın önünde durduğunu ve dışarıdaki kişilere rastgele ateş açtığını söyledi. Açılan ateş sonucu barın önü ve verandasında bulunan müşteriler vuruldu.

Davis, "Şüpheli daha sonra kısa bir mesafe ilerleyip aracını park etti, araçtan indi ve yoldan geçenlere ateş açtı. Bir kavşakta polis memurlarıyla karşılaştığında, vuruldu ve öldürüldü." dedi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3’ünün durumunun kritik olduğu açıklandı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Associated Press’in haberine göre saldırganın olay sırasında İran bayrağı taşıyan bir tişört giydiği öğrenildi.

Polis, 53 yaşındaki Ndiaga Diagne hem tabanca hem de tüfek kullandı. Daha sonra Austin’deki memurlar tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Soruşturma hakkında bilgi sahibi birden fazla kişiye göre Diagne aslen Senegalli. AP’ye konuşan kişilerden biri, Diagne’nin 2006 yılında ABD’ye geldiğini ve daha sonra vatandaşlığa alınmış bir ABD vatandaşı olduğunu söyledi.

FBI: TERÖR BAĞLANTISI İHTİMALİ

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) saldırının potansiyel bir terör eylemi olarak soruşturulduğunu açıkladı.

