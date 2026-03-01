Ordu’da eğitim-öğretime kar engeli! İşte okulların tatil olduğu ilçeler
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.
Fatsa, Ünye, Perşembe ve Aybastı ilçelerinde ise eğitim kısmi olarak durduruldu.
Açıklamada, eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin idari izinli sayılacağı belirtildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerdeki personelin durumları ise hizmet gereği ilgili birimlerce değerlendirilecek.