İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın hayatını kaybettiği yönünde haberler yayılmıştı. Ancak Sputnik’e konuşan Ahmedinejad’ın basın sözcüsü, söz konusu iddiaları yalanladı.

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği yönündeki iddialar yalanlandı.

Ahmedinejad’ın basın sözcüsü, Sputnik’e yaptığı açıklamada ölüm haberlerinin doğru olmadığını söyledi.

İSRAİL MEDYASINDA YER ALMIŞTI

Ahmedinejad’ın öldüğü yönündeki haberler İsrail medyasında yer almış, İran merkezli bazı ajanslar da iddiayı paylaşmıştı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından ortaya atılan bu iddia kısa sürede gündem oldu.

HAMANEY İÇİN TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

İran haber ajansı ISNA'nın aktardığına göre Mahmud Ahmedinejad, ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran lideri Ali Hamaney için taziye mesajı yayımladı.

Ahmedinejad mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük bir üzüntü ve derin bir teessürle, Amerika ve İsrail’in ağır ve benzeri görülmemiş saldırısında, İran İslam Cumhuriyeti’nin Yüce Lideri’nin, aile fertlerinin, bazı yetkililerin, komutanların, askerlerin, öğrencilerin ve bir grup vatandaşın şehit edilmesi dolayısıyla, tüm halka ve onların yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyorum."

Ahmedinejad ayrıca saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilerek operasyonların durdurulması çağrısı yaptı.

