ABD ve İsrail’in Tahran dahil dört kente düzenlediği hava saldırılarının ardından İran basını, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın öldüğünü duyurdu.

ABD ve İsrail, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere dört şehre hava saldırısı düzenlenmişti.

ABD Başkanı Donald Trump "İran'da büyük ölçekli saldırı operasyonlarına başladık" derken yapılan saldırılarda İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın evi de vurulmuştu.

İran basını, Mahmud Ahmedinejad’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Eski Cumhurbaşkanı’nın konutuna düzenlenen saldırı sonrası öldüğü bilgisi paylaşıldı.

İran’ın altıncı Cumhurbaşkanı olan Mahmud Ahmedinejad, 2005-2013 yılları arasında görev yaptı.

Daha önce Ardabil eyalet valiliği ve Tahran Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu.

İRAN’DA NE İLK NE DE SON: SUİKASTLE ÖLEN LİDERLER

Devrimler, darbeler ve suikastler İran’ın özellikle son 100 yılına damga vurdu. Cumhurbaşkanları, başbakanlar, askeri komutanlar ve dini liderler hedef alındı.

Ali Hamaney, 1981’de camide konuşma yaptığı sırada bombalı saldırıya uğradı. Patlamada ağır yaralandı, sağ kolu felçli kaldı. 42 yaşında cumhurbaşkanı oldu. 1989’da Ayetullah Humeyni’nin ölümünün ardından İran’ın dini lideri olarak göreve geldi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik son saldırılarında konutunun hedef alındığı ve hayatını kaybettiği açıklandı.

İran hükümeti 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

İran yönetimi, saldırının cezasız kalmayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının faillerine karşı karşılık verileceği mesajı verildi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında askeri ve güvenlik zirvesi hedef alındı. Aralarında Devrim Muhafızları ve Genelkurmay komutanlarının da bulunduğu çok sayıda isim hayatını kaybetti.

GEÇİCİ LİDERLİK KONSEYİ GÖREVDE

İran Anayasası’nın 111. maddesi uyarınca liderin ölümü halinde üç kişilik geçici bir konsey oluşturuluyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve din adamı Ayetullah Ali Rıza Arafi geçici liderlik konseyinde yer aldı.

Yeni lideri belirleme yetkisi ise 88 üyeden oluşan Uzmanlar Meclisi’ne ait. Meclisin Tahran’da toplanarak oylama sürecini başlatması bekleniyor.

İRAN’DA SOKAKLAR KARIŞTI

Hamaney’in ölümünün ardından Tahran başta olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenlendi. İnkılap Meydanı’nda toplanan kalabalıklar ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Meşhed’de İmam Rıza Türbesi’nin kubbesine siyah bayrak çekildi.

BUGÜNE KADAR İRAN'DA HANGİ LİDERLER HEDEF ALINDI?

İran’ın bölgedeki askeri operasyonlarını yöneten Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla Bağdat Havalimanı yolunda düzenlenen drone saldırısında öldürüldü. Operasyon MQ-9 Reaper İHA’dan fırlatılan füzelerle gerçekleştirildi.

NÜKLEER PROGRAMIN KİLİT İSMİ

İran’ın nükleer programında kritik rol oynayan Muhsin Fahrizade, 27 Kasım 2020’de Tahran yakınlarında suikasta uğradı. Saldırının uzaktan kumandalı silah sistemiyle gerçekleştirildiği duyuruldu.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN AYNI SALDIRIDA

Dönemin Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai ve Başbakan Muhammed Cevad Bahuner, Tahran’daki Başbakanlık ofisinde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırı, bir güvenlik toplantısı sırasında evrak çantasına yerleştirilen bombayla gerçekleşti.

REİSİ: KAZA MI SUİKAST MI?

19 Mayıs 2024’te İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan hayatını kaybetti.

Olay kaza olarak ilan edildi.

1951: BAŞBAKAN RAZMARA SUİKASTI

Şah döneminde Başbakan Hacı Ali Razmara, 1951’de silahlı saldırıyla öldürüldü.

