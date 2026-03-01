ABD, İsrail ve İran hattında süren karşılıklı saldırıların gölgesinde yaşanan olay, kriz Körfez bölgesine sıçradı. BAE’nin başkenti Abu Dabi’de İsrail Büyükelçiliği’ne ev sahipliği yapan binaya İran’a ait bir drone enkazı çarptı

İran ile ABD arasında başlayan çatışma dalgası Körfez şehirlerine sıçradı.

Abu Dabi’de İsrail büyükelçiliği ve bazı uluslararası misyonların yer aldığı kompleks insansız hava aracı enkazının düşmesi sonucu zarar gördü.

Abu Dabi devlet medya ofisi, önleme operasyonu sonrası düşen enkazın Etihad Towers kompleksinin cephesine çarptığını aktardı.

İsrail basını da yaralıların olduğunu açıkladı.

ABD-İSRAİL SALDIRISI SONRASI MİSİLLEME

Misillemelerin genişlemesiyle Dubai ve Katar’ın başkenti Doha’da patlamalar duyuldu.

Umman ilk kez saldırıların hedefi oldu.

DUBAİ’DE ŞARAPNEL EVLERE DÜŞTÜ

Dubai devlet medya ofisi, insansız hava araçlarının önlenmesi sırasında iki evin üzerine şarapnel parçalarının düştüğünü, iki kişinin yaralandığını iletti.

Dubai Uluslararası Havalimanı, Burj Al Arab oteli ve Palm Jumeirah Adası gece boyunca hasar aldı. Abu Dabi Uluslararası Havalimanı çevresinde de zarar oluştu.

Jebel Ali liman bölgesinde önlenen bir füzenin enkazı nedeniyle bir rıhtımda yangın çıktı. Bölgeden yoğun siyah dumanlar yükseldi.

UMMAN VE KATAR DA HEDEFTE

Umman’da Duqm ticari limanı iki insansız hava aracının hedefi oldu. Bir işçi yaralandı. Katar İçişleri Bakanlığı, önlenen bir füzenin enkazının sanayi bölgesine düşmesi sonucu çıkan sınırlı yangına müdahale edildiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları ayrıca ABD donanmasına ait USS Abraham Lincoln uçak gemisini vurduğunu öne sürdü. ABD’den bu iddiaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

