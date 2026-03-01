Kastamonu’da anaokulunda 5 yaşındaki öğrenciyi darp ve tehdit eden öğretmene 'basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 20 bin 500 TL adli para cezası verildi.

5 Mart 2025 tarihinde Kastamonu’da bir anaokulunda eğitim gören 5 yaşındaki T.A.Ç., annesi H.Ç.’ye müzik öğretmeni S.T.’nin kendisini darp ettiğini söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerini talep eden aile, suç duyurusunda bulundu. Öğretmen hakkında Kastamonu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ‘basit yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından dava açıldı.

Anaokulunda skandal! 5 yaşındaki çocuğu darp eden öğretmene para cezası

“KENDİSİNİ YERDEN YERE ATTI”

Suçlamaları kabul etmeyen öğretmen S.T., kendini şöyle savundu:

"T.A.Ç. benim öğrencimdir. Olay günü sınıfa geldiğimde kendisi yoktu. Ben T.A.Ç.’yi aramaya başladım. 35 öğrenciyi bırakıp, okul dışında onu aradım. Daha sonra tanık A.Ö.’den yardım istedim, kendisi görmediğini söyledi. Fakat son anda T.A.Ç.’nin bayrağın altında olduğunu söyledi. Kendisini ikna etmeye çalıştım, fakat T.A.Ç. kendisini yerden yere attı. Ben onu tutmaya çalıştıkça kendisini yere attı. Kendisini içeriye almak için ikna etmeye çalıştım, elma verdim, fakat ikna edemedim. Ben kapıyı hızlıca açtığım için ayağım kendisine geldi. Asla kendisine tekme atmadım.

Anaokulunda skandal! 5 yaşındaki çocuğu darp eden öğretmene para cezası

“ÇIĞLIKLAR ATTIĞINI DUYDUM”

T.A.Ç.’nin annesi H.Ç. ise olaya ilişkin şunları anlattı:

Normalde öğretmenler çocuğu teslim etmek üzere çıkmazlar ama o gün sanık başımızda bekliyordu ve çocuğumu göz hapsine almıştı. Oğlum bu nedenle konuşmadı. Oğlum suluğunu unutmuştu, kendisine gidip içeriden alıp getirmesini söyledim. Fakat oğlum içeri girmek istemedi. Sanığa ne olduğunu sordum. Kendisi oğlumun dışarıya çıktığını ve içeri girmek istemediğini söyledi. Daha sonra öğretmeni gittiğinde oğluma sordum, oğlumdan öğretmeninin kendisine davrandığı şekilde bana davranmasını istedim ve oğlum boynuma vurdu. Sonrasında oğlumun boynunun kızarık olduğunu gördüm. Kamera görüntülerini izlediğimde de oğlumu dövdüğünü ve oğlumun çığlıklar attığını duydum.

Daha önce de oğlunun vücudunda morluklar ve çizikler gördüğünü belirten anne “Çocukların birbirini incittiklerini düşündüm" dedi.

Anaokulunda skandal! 5 yaşındaki çocuğu darp eden öğretmene para cezası

“OKULLA İLİŞKİSİNİ KESTİ”

Okul çalışanı A.Ç., duruşmada tanık olarak dinlendi. A.Ç. "Ben sanık öğretmenin çocuğu çektiğini gördüm. Sonra çocuğun mutfakta yere çöktüğünü gördüm ve benden yardım istedi. Sanık ise kolundan onu çekmeye çalışıyordu. Kendisinin vurduğunu ya da tekme attığını görmedim. Ama sonra kamera görüntülerinde tekme attığını gördüm. Sanık olaydan sonra okulla ilişkisini kesti, gelmiyor. Ama bu olaya kadar T.A.Ç.’ye yönelik böyle bir eylemini görmedim” diye konuştu.

HEM DARP HEM TEHDİT

Cumhuriyet savcısı mütalaasında öğretmenin T.A.Ç.’yi yakasından tutup sürükleyerek ve tekme atarak darp ettiği, ‘Bittin sen, sen bittin’ diyerek tehdit edildiğinin güvenlik kamerası kayıtlarında sabit olduğunu belirtildi.

PARA CEZASI

Mahkeme, S.T.’nin 'basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 20 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası