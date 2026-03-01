Gençlerbirliği ile Kayserispor puanları paylaştı
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, konuk ettiği Zecorner Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Zecorner Kayserispor 0-0 berabere kaldı.
1. dakikada gelişen Kayserispor atağında Mane'nin ceza sahasına taşıdığı topta savunmanın ters vuruşuyla kaleye yönelen topu, kaleci Velho kornere gönderdi.
5. dakikada soldan gelişen atakta Tongya, ceza sahasında Metehan Mimaroğlu'nu topla buluşturdu. Metehan'ın şutunda kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
22. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Makarov'un sağ kanattan yaptığı ortada Cardoso'nun dokunduğu top, kaleci Velho'nun müdahalesinin ardından Mane'ye çarparak direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.
56. dakikada ceza yayının önünde topla buluşan Chalov'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Makarov, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
89. dakikada konuk ekibin soldan kullandığı kornerde ön direkte Semih Güler'in müdahalesinin ardından Zuzek'e çarpan topu kaleci Velho önledi.
Karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Murat Şener
Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele Bashiru, Cihan Çanak (Dk. 83 Fıratcan Üzüm), Göktan Gürpüz (Dk. 46 Samed Onur), Tongya (Dk. 58 Koita), Metehan Mimaroğlu, Traore (Dk. 90 Varesanovic)
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Brenet, Semih Güler, Denswil, Ramazan Civelek, Benes, Benasser, Mane (Dk. 46 Mendes), Makarov (Dk. 73 Görkem Sağlam), Cardoso, Chalov (Dk. 73 Onugkha)
Sarı kartlar: Dk. 24 Mane (Zecorner Kayserispor), Dk. 42 Tongya (Natura Dünyası Gençlerbirliği)