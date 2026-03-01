Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son dönemde sıkça gündeme getirilen "Okullarda ara tatil kalkacak" iddiasına yönelik açıklamada bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki eğitim takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilin tamamen kaldırılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

CNN Türk'e konuşan Tekin, kamuoyunda oluşan “okul süresi uzatılıyor” algısına değinerek, yapılabilecek düzenlemenin takvim kaydırması şeklinde olacağını belirtti. Buna göre okulların açılış tarihi eylül ayında bir hafta öteye alınabilecek; ancak toplam 180 iş günü kuralı değişmeyecek. Öğretmenlerin iki aylık yaz tatilinde de herhangi bir kısıtlama olmayacak.

"OKULA GİDİLEN GÜN SAYISI ARTMAYACAK"

“Okula gidilen gün sayısı artmayacak da azalmayacak da. Tatiller de azalmayacak” diyen Tekin, mevcut eğitim öğretim yılı için herhangi bir değişiklik planlanmadığını, olası düzenlemenin 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde değerlendirilebileceğini ifade etti.

Bakan, Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerinin akademik takvimi etkilemesi halinde teknik bir düzenleme yapılabileceğini, bunun da ara tatilin kaldırılması değil yaz dönemine eklenmesi anlamına geleceğini vurguladı.

ENGELLİ PERSONEL AÇIKLAMASI

Bakan Tekin, bakanlık bünyesinde yaklaşık 35 bin engelli personel bulunduğunu, bunun yaklaşık 20 bininin öğretmen olduğunu açıkladı.

Yasal zorunluluğun neredeyse iki katı oranında engelli personel istihdam ettiklerini belirten Tekin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile yürütülen personel planlaması çalışmalarının ardından yeni döneme ilişkin açıklama yapılacağını söyledi.

“Yeni dönemde de engelli arkadaşlarımızla yol yürüyeceğiz” diyen Tekin, istihdam politikalarının süreceğini kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası