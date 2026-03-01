Fenerbahçe Beko; Başantrenör Sarunas Jasikevicius, oyuncularından Armando Bacot, fizyoterapistlerden Jaime Capella Bouza ve Sportif Direktör Uğur Ozan Sulak'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde mahsur kaldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un yanı sıra bir oyuncu ve iki çalışanın Dubai ve Abu Dabi’de mahsur kaldığını duyurdu.

"AİLEMİZİN DÖRT ÜYESİ DUBAİ VE ABU DABİ’DE"

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama, "Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius, oyuncumuz Armando Bacot, fizyoterapistlerimizden Jaime Capella Bouza, ulusal ve uluslararası liglere verilen Milli takım arasında dinlenmek için Dubai’ye, sportif direktörümüz Uğur Ozan Sulak ise adidas NextGen Turnuvasını izlemek için Abu Dabi’ye gitmiştir.

Ailemizin dört üyesinin Dubai ve Abu Dabi’de bulundukları zaman diliminde bölgede meydana gelen patlamalar sonucu, havaalanlarındaki uçuşlar güvenlik nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur.

Güvenli bölgede bulunan ekibimiz ile iletişim kesintisiz devam etmekte olup, kendilerinin İstanbul’a getirilmesi ile ilgili tüm adımlar devletimizin yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde atılmaktadır." denildi.

Sarunas Jasikevicius

ABD-İSRAİL SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

