İran'ın dini lideri Hamaney'in ölümünün ardından ABD-İsrail ve İran arasında karşılıklı saldırılar şiddetlenerek devam ederken Ankara, diplomatik çözüm çağrısını yineledi. Kuveyt Emiri ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tüm tarafları diplomasiye ve müzakere zeminine dönüşe davet ettiğini, barış sürecine her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından diplomasi trafiği hızlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile görüşürken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüşme gerçekleştirdi.

"MÜZAKERE ZEMİNİNE DÖNÜN" DAVETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, İran’a yönelik saldırılar ve bu saldırıların ardından ortaya çıkan çatışmalı süreç masaya yatırıldı.

Erdoğan, Türkiye’nin tüm tarafları diplomasi ve müzakere zeminine dönmeye davet ettiğini vurgulayarak, barış sürecine her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu süreçte Türkiye ile AB arasındaki yakın eş güdümün sürmesinin önemine de dikkat çektiği kaydedildi.

ERDOĞAN, KUVEYT EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşmede Kuveyt’e yönelik saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunların diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülmesinin en akılcı seçenek olduğunu, Türkiye’nin barış ortamının süratle tesisi için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini ifade etti.

BAKAN FİDAN'DAN KRİTİK TELEFON

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İran'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Fidan, bölgede yaşanmakta olan krize çözüm bulunmasına yönelik çabalar kapsamında, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

