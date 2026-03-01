Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe sakatlıklardan kurtulamıyor: Yıldız isim devam edemedi
Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile deplasmanda karşılaştığı mücadeleye ilk 11'de başlayan Nelson Semedo, yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Fenrebahçe'de Nelson Semedo sakatlandı.
Antalya'daki maçta ilk 11'de başlayan Portekizli sağ bek, müsabakanın 18. dakikasında rakip oyuncuyla yaşadığı top kapma mücadelesi sonrasında sakatlandı.
MERT MÜLDÜR OYUNA GİRDİ
Semedo'ya ilk müdahale saha için yapıldı ve devam edemeyeceği anlaşılınca yerini Mert Müldür'e bıraktı.
